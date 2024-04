Valósággá vált a rémálom: félméteres vérszívó óriáspiócák másznak elő a mocsárból

A piócák nem a szépségükről híresek, sokan viszolyognak ezektől a gyűrűsférgektől, még akkor is, ha kifejezetten nem mi vagyunk a célpontjuk. Akad azonban egy olyan pióca, ami hatalmasabb, és vérfagyasztóbb kinézetű, mint a rokonai. Ráadásul vérrel táplálkozik, nem is kevéssel. Egyes történetek szerint akár embert is képes ölni.

A Haementeria ghilianii vagy amazóniai óriás pióca a világ legnagyobb piócája, akár 46 cm hosszúra is megnőhet. A piócák a nedves és párás területeket kedvelik, és bár a legtöbbjük kisebb, mint egy mutatóujj, néhányuk ennél sokkal hosszabbra is megnőhet. Közülük egyértelműen az amazóniai óriás pióca a legtermetesebb - olvasható az Oddity Central ismeretterjesztő oldalon. A faj Francia Guyana és Brazília bizonyos részein őshonos, így szerencsére Magyarországon nem fogunk találkozni vele. Míg egy átlagos példány 30-35 centiméter hosszú, egyes egyedek akár 46 centiméteresre is megnőhetnek.

Fotó: Wikimedia Commons Az amazóniai óriáspiócát először Vittore Ghiliani olasz természettudós fedezte fel 1849-ben, a faj szokatlan mérete miatt már-már mitikus státuszba emelkedett. Legendák keringenek vérszomjasságáról, egyes történetek szerint képes teljesen kiszívni egy felnőtt ember vérét, bár ezt a mendemondát nem támasztják alá tudományos adatok. Feljegyezték, hogy az óriás pióca percenként 4-15 milliliternyi vért is képes kiszívni.

Az amazóniai óriás pióca a szájából kinyúló éles, tűszerű függelékkel szúrja át áldozatai bőrét. Ez a 10 centiméter hosszú képlet elég mélyen behatol a bőr alá. Ennek ellenére a szúrást nem érezni, mivel a pióca által termelt váladék fájdalomcsillapító hatású, és elzsibbasztja a megszúrt területet. Emellett a féreg véralvadásgátlót is kiválaszt, így a véráramlás akkor is fennmarad, ha az állat már levált a gazdatestről. A Haementeria ghilianii akár hónapokig is kibírja táplálkozás nélkül. Ekkor kissé összemegy és csak az újbóli táplálkozás során nyeri vissza eredeti alakját, ekkor 3-6-szorosára is megnőhet. Hosszanti izmaival sokkal erősebb, mint amilyennek látszik, és rettenetesen szívós, még azt is képes túlélni, ha többször rátaposunk.