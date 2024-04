Kiderült valami a vírusokról, és ez nagyon nem jó hír az embereknek

Mutációkat eredményeznek a gazdafajok közötti ugrások

Az eredmények azt is mutatják, hogy a gazdafajok közötti ugrások a genetikai változások, vagyis mutációk megszaporodásával járnak a vírusok evolúciója során azokhoz a periódusokhoz képest, amikor a kórokozó stabilan csak egyféle gazdafajban létezik. A jelek szerint a vírusok egy-egy gazdafaj-ugráskor gyors alkalmazkodáson mennek keresztül, hogy hatékonyabban ki tudják használni új gazdájukat. Feltűnő továbbá, hogy azok a vírusok, amelyek már eleve a gazdafajok széles körét képesek fertőzni, kevésbé változnak meg egy-egy új faj meghódításának alkalmával.

Kétszer annyi vírust adunk át az állatoknak, mint amennyit kapunk tőlük

Fotó: Science News

Úgy tűnik, a fajok széles körét fertőzni tudó vírusok olyan tulajdonságokkal bírnak, amelyek eredendően alkalmasabbá teszik őket gazdakörük további bővítésére. Azoknak a vírusoknak ellenben, amelyek sokáig csak egy meghatározott faj fertőzésére adaptálódtak, mélyrehatóbb változásokon kell átmenniük, hogy új gazdafajt tudjanak meghódítani.

Amikor az állatok emberi vírusokat kapnak el, az nem csak azért lehet baj, mert az új vírus kárt tesz az állatokban és esetleges természetvédelmi fenyegetést jelent, hanem mert ez az emberekre is visszaüthet.

- Veszélyeztetheti például az élelmiszerellátást, ha egy járvány további terjedésének megfékezése érdekében nagy tömegű fertőzött haszonállatot kell levágni, ahogy az a közelmúltban a H5N1 madárinfluenza-törzs esetében meg is történt – figyelmeztet Cedric Tan, a UCL Genetikai Intézet és a Francis Crick Intézet doktorandusz hallgatója és a cikk vezető szerzője.

Ellenanyagok kötődnek egy betolakodó vírushoz

Fotó: AFP

– Hovatovább, ha egy emberi vírus átterjed egy állati gazdafajra, az állatokban vígan fennmaradhat akkor is, ha az emberekből sikerül kiirtanunk. Sőt, az állatokban új adaptációkra tehet szert, mielőtt újult erővel visszatérne az emberekbe. Ha jobban megértjük, miért és hogyan evolválnak a vírusok úgy, hogy ugrálni tudjanak a fajok törzsfájának távolabbi ágai között is, az újonnan megjelenő emberi és állati vírusfertőzéseket is jobban fogjuk érteni.”

Komplexebb folyamat lehet a vírusok gazdához való alkalmazkodása

A vírusok gazdaszervezetbe jutásának folyamatában az első állomásnak rendszerint a sejtbe való belépést tekintjük. A kutatókat is váratlanul érte, hogy a gazdaugrásokat jellemző adaptációs lépések sokszor mégsem azokat a felszíni vírusfehérjéket érintik, amelyekkel a kórokozó a gazdasejt felszínéhez kapcsolódik és belép annak belsejébe. Lehetséges, hogy a vírusok gazdához való alkalmazkodása komplexebb folyamat annál, mint eddig gondoltuk, és egyes részleteit még nem értjük teljesen.

A majomhimlő vírusának elektronmikroszkópos képe

Fotó: AFP/Cynthia S. Goldsmith

„Munkánkat annak a számtalan kutatócsoportnak az együttes erőfeszítése tette lehetővé, akik publikus adatbázisokon keresztül megosztották adataikat a tudományos nyilvánossággal – emelte ki Lucy van Dorp, a UCL Genetikai Intézetének munkatársa és a cikk társszerzője. – Innentől a fő feladatot az jelenti, hogy a genomika, a járványtan és az ökológia eszköztárait egyesítve tovább mélyítsük a gazdafaj-ugrásokkal kapcsolatos ismereteinket.”