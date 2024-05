A háború poklából vezetett az Oscar-díjig az útja

Az ellenállás segítője

Audrey Hepburn sajnos éppen időben született ahhoz, hogy átélje a második világháború borzalmait. Alig volt több tíz évesnél, amikor a német csapatok megszállták Hollandiát, ahol arisztokrata édesanyjával éltek. A háború kegyetlensége mélyen megérintette a fiatal lányt. Egyes források szerint pénzgyűjtéssel, újságok terjesztésével és kórházi önkéntességgel segítette az ellenállókat. Hepburnt a lelki megrázkódtatások mellett fizikailag is megviselte ez az időszak.

Audry Hepburn 1957-ben

Fotó: Wikimedia Commons

Az éhezés ekkor olyan mértéket öltött az országban, hogy jobb híján a tulipánhagymákat is elfogyasztották. Az ekkor elszenvedett alultápláltsággal magyarázzák a színésznő későbbi legendás alakját. Az európai béke beköszönte számára is könnyebb életet jelentett, és végre karrierjére koncentrálhatott. Kezdetben a táncban látta jövőjét, ugyanis már egészen fiatalon balettozni tanult. Ez az elképzelése azonban alkata miatt nem valósulhatott meg. A szemrevaló fiatal hölgyé cseperedő Audrey modellként is tevékenykedett, aminek hála egy producer felfigyelt rá.

Balett-táncosból filmcsillag

1948-tól kezdve több kisebb szerepben is feltűnt az európai filmvásznakon, a nagy áttörést viszont a tengerentúlon érte el. A Római vakáció nem csak ismertséget, de szakmai elismerést is hozott számára.

Alakításáért az Oscar-, Golden Globe- és BAFTA-díjakat vehette át, ugyanebben az évben egy másik szerepért Tony-díjjal is kitüntették.

Hepburn jó szakmai adottságait mi sem bizonyítja jobban. hogy később is tudott emlékezetes alakításokat produkálni. Az apáca története és az Álom luxuskivitelben című filmek szintén egy-egy Oscar jelölést jelentettek az addigra divatikonná váló színésznő számára.

Balettozás közben, 1956-ban

Fotó: Wikimedia Commons

Hepburn tehetsége mellett megjelenésével is elkápráztatott mindenkit. Kitörve a korszak meghatározó stílusjegyei közül, a rövid frizura, a karcsúság és a vastag szemöldököt vált a védjegyévé. Kedvelte a monokróm ruhákat és az egyszerű, letisztult sziluetteket. Természetesen ahogy a megjelenéséről, úgy a magánéletéről is sokat beszéltek akkoriban. Egyes híresztelések szerint még John F. Kennedyvel is volt viszonya. Házasságaiból két fia született, életének utolsó éveiben Robert Wolders színésszel volt kapcsolatban.

Felszólalt a gyermekekért

Audrey sosem felejtette el, honnan jött, és mit élt át egészen fiatalon. Valószínűleg ez is motiválhatta, hogy elvállalja az ENSZ Gyermeksegélyezési Alapjának nagyköveti posztját 1988-ban. Óriási erőbedobással látott neki a munkának, amelyet még súlyos daganatos betegsége ellenére is, ameddig csak tudott, fáradhatatlanul végzett. A Föld számos országába ellátogatott, hogy felhívja a figyelmet a nélkülöző gyermekekre. Rengeteg beszédet és nyilatkozatot adott és igyekezett minél több adománygyűjtést szervezni az általa képviselt nemes ügy számára.

Munkássága elismeréseképp 1992-ben, az Elnöki Szabadság-érdemrenddel tüntették ki az Egyesült Államokban,

amelyet sajnos romló egészségi állapota miatt nem tudott személyesen átvenni. Halála után egy fehér tulipánfajtát neveztek el róla.

Audry Hepburn és Gregory Peck a Római vakáció című filmben

Fotó: Wikimedia Commons

Audrey Hepburn több volt egyszerű mozicsillagnál. Bár sokan rajongtak érte és szerettek volna csak egy kicsit hasonlítani rá, mégsem ettől vált halhatatlanná. Magánéletéről valószínűleg többet tudunk, mint amennyit meg szeretett volna osztani a nyilvánossággal, a bulvár helyett mégis az ikonikus filmekben nyújtott alakításai, a mindig elegáns megjelenése és a karitatív munkája az, amely igazán megkerülhetetlenné teszi a 20. század egyik legendás színésznőjét.

