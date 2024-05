A Magyar Hősök Emlékünnepe

Javában dúlt a Nagy Háború, amikor 1915. július 19-én báró lilienbergi Abele Ferenc vezérkari őrnagy levelet írt gróf borosjenői és szegedi Tisza István miniszterelnöknek, amelyben kérte, hogy „az országgyűlés már most hozzon egy törvényt, amellyel az állam minden községben egy szép kőemléket állít, amelyekre [...] elesett hőseit névszerint bevési.” A vezérkari tiszt terve megvalósítása érdekében igyekezett magas pártfogókat találni, így nagykállói Kállay Erzsébet udvarhölgy közbenjárásával 1916 végén Zita királynéhoz jutott kérelme, melyet utolsó királyunk, IV. Károly pártfogásába vett, és neki köszönhetően 1917 tavaszán fogadta el a Képviselőház „a most dúló háborúban a hazáért küzdő hősök emlékének megörökítéséről” szóló 1917. évi VIII. törvénycikket, amelynek első paragrafusa szerint „mindazok, akik a most dúló háborúban a hadrakelt sereg kötelékében híven teljesítették kötelességeiket, a nemzet osztatlan, hálás elismerésére váltak érdemesekké. Őrizze meg a késő utókor hálás kegyelettel azok áldott emlékezetét, akik életükkel adóztak a veszélybenforgó haza védelmében.”

E törvény értelmében minden magyarországi település köteles volt anyagi tehetsége szerint „méltó emléken” megörökíteni mindazok nevét, akik lakosai közül életüket adták „királyért és hazáért”.

A háború befejezésééig azonban várni kellett az emlékművek felállításával és az Osztrák–Magyar Monarchia 1918 őszén kívülről gerjesztett összeomlása, a hazatérő katonákat megtagadó és fegyvereiket elvevő, őszirózsával behintett, hagymázas forradalmi téboly időszaka, a román, cseh–szlovák és szerb katonai megszállás, majd a trianoni békediktátum okozta trauma azok felállítását lelassította, de nem akadályozta meg.

A vágai Hősi emlékmű felavatása 1939. október 1-jén (Forrás: Babucs Zoltán gyűjteménye)

Fotó: Magyarságkutató Intézet/Babucs Zoltán

A megcsonkított Magyar Királyságban „az 1914/1918. évi világháború hősi halottai emlékének megünnepléséről” rendelkező újabb törvényt fogadtak el, s az 1924. évi XIV. törvénycikk tartalmazta, hogy „a magyar nemzet mélységes szeretettel, magasztaló elismeréssel és hálával emlékezik meg azokról a hős fiairól, akik az 1914/1918. évi világháború alatt a hazáért vívott súlyos küzdelmekben a magyar nemzetnek dicsőséget és hírnevet szerezve életüket feláldozták.

A nemzet soha el nem múló hálája és elismerése jeléül, az élő és jövő nemzedékek örök okulására és hősi halottaink dicsőségére minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avatja. Ezt az ünnepnapot – mint a »Hősök emlékünnepét« – a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli.”

A törvénycikk indoklása szerint a hősi emlékművek magasztos hivatása, hogy hirdessék „a magyar csapatok által példátlanul álló halálmegvetéssel megvívott diadalmas harcok egész sorozatát; azokat a hősöket, akiknek nevei, azokat a csapatokat, amelyeknek haditettei aranybetűkkel vannak megörökítve a történelem véres lapjain és amelyek a napnál fényesebben ragyogják be a dicsőség sugarával a multat és a jövőt.”

Az akkori teljes magyar társadalom igényelte a hősök emlékének megörökítését, hiszen a történelmi Magyarország fiai közül 661.000 közös hadseregbeli magyar katona és honvéd áldozta életét a Nagy Háborúban. De ezt kívánta a Magyar Királyi Honvédség is, amely példaként állította tiszti, altiszti, tisztesi és legénységi állománya elé a világháborús magyar katonák helytállását.