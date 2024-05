Napkitörés hatása: ezért veszélyeztetik a kommunikációs és a GPS-rendszert

Május elején az AR3664 katalógusjelű napfolt óriásira nőtt a Nap felszínén. A képződmény terebélyesedése a Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) Űridő-előrejelző Központjának figyelmét is felkeltette. A szervezet szerint a jelenség egy nagyobb napkitörés előszobája volt, amely május 9-én be is következett; először csak kisebb kitöréseket észleltek, majd csütörtök reggel egy meglehetősen nagy erejű, X-osztályú napkitörés következett.

Napkitörés

Fotó: Xinhua via AFP

A legerősebb napkitörések egyike volt a mostani

A napkitörések intenzív elektromágneses sugárzást bocsátanak ki.

Betűrend alapján kategorizálják őket (X, M, C, B, A), az X-osztályú napkitörések számítanak a legerősebbnek.

Az egyes osztályokon belül az 1-10-ig terjedő számok a kitörés relatív erősségét írják le.

A NASA's GOES-16 műholdjának mérése szerint a csütörtök reggel detektált kitörés X2,2 intenzitású volt, ami akár nagyobb zavarokat okozhat a Föld mágneses terében.

A napkitörés rádiókimaradásokat is előidézhet, és megzavarhatja a kommunikációs rendszerek működését. Mellékhatásként gyönyörű sarkifény-jelenségeket lehet megfigyelni akár még hazánkban is.

Kommunikációs hatások

A NOAA által említett naptevékenység a Napból származó energia felszabadulását jelenti, amely az űrben terjed, és végül eléri a Földet.

A sarki fényt a Napból érkező nagy energiájú töltött részecskék okozzák, amelyek ütköznek az atmoszférával

Fotó: Science Photo Library via AFP/MARK GARLICK

Amikor ez a sugárzás a bolygót körülvevő mágneses gömböt éri, ingadozásokat okoz az ionoszférában, a felső légkör egyik rétegében. Ezek a változások közvetlenül érinthetik a műholdakat és más, pályán keringő űreszközöket, megváltoztatva azok tájolását, vagy esetleg kiiktatva elektronikájukat.

Ezenkívül az ionoszféra változásai blokkolhatják vagy ronthatják a rádióadásokat, amelyek a légkörön keresztül próbálnak eljutni a műholdakhoz. És megakadályozhatják azt is, hogy a rádióadások sikeresen visszaverődjenek az ionoszféráról - amit egyes rádiószolgáltatók általában azért tesznek, hogy növeljék jeleik hatótávolságát.

Mivel a GPS-műholdak az ionoszférán áthatoló jelektől függenek, a geomágneses zavar hatással lehet erre a kritikus technológiára, amelyet repülőgépek, óceánjáró hajók, valamint a mezőgazdaság, az olaj- és gázipar használ. És hatással lehet a hajók és repülőgépek, a katasztrófavédelmi szervek, a hadsereg és még a rádióamatőrök által használt rövidhullámú rádióadásokra is, amelyek mind a NOAA szerint a vihar által szétszórt nagyfrekvenciás rádióhullámokra támaszkodnak.

Mi a helyzet a mobiltelefonokkal?

A fogyasztói vezeték nélküli hálózatok a nagyfrekvenciás sávtól eltérő rádiófrekvenciákra támaszkodnak, így nem valószínű, hogy a vihar közvetlenül érinti a mobilszolgáltatást. A telefon GPS-funkciói is általában a tiszta GPS és a mobiltorony-alapú helymeghatározás keverékét használják, így még ha a GPS-jelek megszakadnak is, a telefonhasználók akkor is képesek lehetnek a hely nagyjából pontos helymeghatározására.

Mindaddig, amíg a vezeték nélküli hálózatokat támogató elektromos infrastruktúra nem sérül, még egy szélsőséges űridőjárás is "minimális közvetlen hatást gyakorol a közbiztonsági rádiós és kereskedelmi mobilszolgáltatókra

... és nem gyakorol elsőfokú hatást a fogyasztói elektronikus eszközökre" - összegezték a kutatók a NOAA és a Szövetségi Veszélyhelyzet-kezelési Ügynökség által 2010-ben végzett, szélsőséges űridőjárásról szóló tanulmány megállapításait.