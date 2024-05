Drámaian felgyorsult a végítélet gleccserének olvadása

Egy új tanulmányban az Irvine-i Kaliforniai Egyetem kutatói megállapították, hogy meleg, magas nyomású óceáni víz szivárog a nyugat-antarktiszi Thwaites-gleccser alá, ami felgyorsítja az olvadást. A közel 130 kilométer széles jégtömb a legnagyobb gleccser a világon, elolvadása az előrejelzések szerint több mint két méterrel emelné meg a globális tengerszintet, ezért is nevezték el a képződményt a végítélet gleccserének.

Aggasztóan gyorsan olvad a Thwaites-gleccser

Fotó: AFP

A Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban közzétett publikáció eredményei a 2023 márciusa és júniusa között gyűjtött minták vizsgálatán alapulnak. Korábban a korlátozott, szórványos adatok miatt nehéz volt megjósolni, mi fog történni, most azonban a műholdak segítségével minden eddiginél alaposabban meg tudták figyelni a gleccser állapotváltozásait, magyarázta Eric Rignot, az egyetem professzora.

A tudós szerint az olvadást gyorsító meleg tengervíz dagálykor érkezik, és a gleccser alá nyomulva csapdába esik. A felgyülemlő víz a csatornákon keresztül behatol a gleccser üregeibe, a létrejövő nyomás pedig megemeli a jeget, amitől annak olvadása felgyorsul.

Katasztrofális hatásokra kell készülni, ha elolvad a világ legnagyobb gleccsere

A globális hőmérséklet folyamatos emelkedésével az óceáni áramlatok melegebb óceáni vizet szállítanak az Antarktisz sósabb, és alacsonyabb fagyáspontú partközeli vizei felé – a víztömegek keveredésével a Déli-sark part menti területein az olvadás sebesebbé válik.

A Thwaites-gleccser a leginstabilabb hely az Antarktiszon. Félek, hogy alábecsültük a gleccser változásának gyorsaságát, ez pedig pusztító lehet minden olyan közösségre nézve, amely part menti területeken él”

- mondta Christine Dow, a tanulmány társszerzője.

Dow szerint egyelőre nincs elég információ ahhoz, hogy tudjuk, mennyi idő van még hátra a sós víz behatolásának „visszafordíthatatlanná válásáig”, a kutatók ugyanakkor remélik, hogy az új ismeretek javítják a meglévő modelleket.

Korábbi adatok szerint a Thwaites-gleccser több mint 1000 milliárd tonna jégveszteséget szenvedett el a századforduló óta. Ha a Thwaites destabilizálódik, akkor fennáll a lehetősége annak, hogy a Nyugat-Antarktisz összes jege instabillá válik.