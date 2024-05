Az Alcatraz elfoglalása előzte meg az utolsó indiánfelkelést

Igazságtalanságok sorozata

Az amerikai őslakosság még a 20. században is sok sérelmet szenvedett el az Egyesült Államok hatóságaitól. Hiába voltak ugyanannak az országnak a polgárai, mégsem tekintették őket egyenrangúnak. Sérelmezték a szerződéses jogok be nem tartását, és egy korrupt vezető is egyre több bosszúságot okozott. A feszültséget tovább szította, hogy a rendőrség nem foglalkozott érdemben két meggyilkolt indián, Raymond Yellow Thunder és Wesley Bad Heart Bull ügyeivel sem.

középen Dennis Banks, az AIM egyik vezetője

Fotó: By Neeta Lind - IMG_4247, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50663569 / By Neeta Lind - IMG_4247, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50663569

Valószínűleg a legtöbb őslakos jobb sorsot szeretett volna a népének, abban viszont megoszlottak a nézetek, hogy ezt hogyan érjék el. Az 1968-ban alapított Amerikai Indián Mozgalom (AIM) radikális lépésekkel igyekezett egy jobb jövő felé terelni a törzsek sorsát, amelyek erőszakosabb tüntetésekben és más akciókban öltöttek testet. 1969-ben például elfoglalták az Alcatraz-szigetet, arra hivatkozva, hogy egy szövetségi szerződés értelmében joguk van hozzá, 1972-ben pedig több napra megszállták a Belügyminisztérium épületét Washingtonban.

A mozgalomtól tehát nem állt távol, hogy az érdekük védelmében szélsőséges eszközökhöz folyamodjanak. 1973. február 27-én rengeteg felfegyverzett AIM-tag gyűlt össze az Oglala Sioux törzs hívására Wounded Knee-nél. A rezervátumban élők Richard Wilson törzsi elnök ellen hívták segítségül a szervezetet, akit nepotizmussal és korrupcióval is gyanúsítottak, a bíróság viszont nem emelt vádat ellene.

A helyszín szimbolikusnak számított: 1890-ben Wounded Knee mellett követte el az amerikai 7. lovasezred az ország történetének egyik legnagyobb mészárlását. Akkor 90 indiánt gyilkoltak meg a szövetségi katonák.

A harc kezdete

1973-ban körülbelül kétszáz ember ásta be magát a településnél és feltett szándékuk volt, hogy nem tágítanak, amíg sérelmeik meghallgatásra nem találnak. A hatóságok erre útlezárásokkal válaszoltak, amelynek a célja az AIM tagjainak szisztematikus elvágása volt a külvilágtól és az utánpótlásoktól.

A területet több száz szövetségi ügynök vette körbe és hamarosan tűzharc is kialakult a felek között. A fegyverropogást időnként tárgyalások szakították félbe, amelyek azonban rendre kudarcba fulladtak.

A feszült helyzet komoly sajtóvisszhangot váltott ki. Bár a médiát a szövetségi ügynökök kitiltották a területről, a felkelők mégis országos figyelmet kaptak. Számos helyen szerveződtek az őslakosokat támogató tüntetések, sőt a 45. Oscar-gálán is szót emeltek mellettük.