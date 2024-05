Csak késleltetni tudta az olasz egységet a novarai csata

Az uralkodó kezdetben többször is felülkerekedett az osztrák csapatokon. A szárd-piemontiak a pastrengói és a goitói csatában is győzedelmeskedtek a császáriak felett. Az előrenyomulásnak végül Radetzky tábornagy vetett véget a custozzai osztrák győzelemmel. A vereség annyira súlyosnak bizonyult, hogy a király rögtön fegyverszünetet is kötött.