Hátborzongató felfedezés: földönkívüliekké alakulnak a Nemzetközi Űrállomáson

A köztudatban az a kép él az űrállomásokról, hogy makulátlanul tiszta, steril környezetek, ahol nem telepedhetnek meg a mikroorganizmusok. Ám ez koránt sincs így; ahol emberek vannak, ott megjelennek a baktériumok is, amelyeket a Földről hurcolunk magunkkal az űrbe. A mikrobák a Nemzetközi Űrállomáson is jelen vannak, és most egy új kutatás azt is megfigyelte, hogy mivel gyorsan fejlődnek, egyre inkább kezdenek különbözni földi társaiktól.

Fotó: BSIP via AFP

Kórokozó baktérium kezdett el furcsán mutálódni

Az űrállomáson a szokatlan mutációt az Enterobacter bugandensis egyik törzsén figyelték meg. Ez egy opportunista kórokozó, ami azt jelenti, hogy csak akkor okozhat betegséget, ha a gazdaszervezet immunrendszere nem működik megfelelően, vagy más betegséggel küzd, és emiatt sebezhetőbb.

A baktérium hírhedt arról, hogy multirezisztens, vagyis számos antibiotikumos kezelés már nem alkalmas a leküzdésére.

Utóbbi miatt is fontos ennek a baktériumfajnak az alaposabb vizsgálata.

2018-ban öt törzsét is azonosították ennek a baktériumnak a Nemzetközi Űrállomáson, az új kutatás pedig további 13 törzs létezéséről számol be. Míg a korábbi elemzések nem találtak égbekiáltó különbségeket, a mostani vizsgálat alaposabb genetikai analízisnek vetette alá az űrbeli mikrobákat, és azt találta, hogy ezek az organizmusok a különleges környezet stresszhatása alatt többféleképpen kezdtek mutálódni, és immár mind genetikailag, mind funkcionálisan eltérnek a Földön élő E. bugandensis törzsektől.

„Tanulmányunkban azonosítottunk bizonyos géneket, amelyek kizárólag a Nemzetközi Űrállomáson élő organizmusokban vannak jelen, de földi megfelelőikben nem” - írják a szerzők a tanulmányban, amely a Microbiome című szakfolyóiratban jelent meg.

A mikrogravitációhoz való alkalmazkodás lehet a gyenge pontja az új baktériumoknak

Annak megértése, hogy miként fejlődnek a baktériumok az űrben, fontos az űrhajósok egészségének védelme, valamint a kórokozók elleni küzdelem alternatív megközelítéseinek kidolgozása szempontjából.

E frissen kifejlődött törzsek esetében a mikrogravitációs környezethez való alkalmazkodás lehet az Achilles-sarok.

„Ezek a gének potenciális terápiás célpontok lehetnek a baktériumok elleni kezelések során a Nemzetközi Űrállomás egyedi környezetében” – jegyezték meg a kutatók.