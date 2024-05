Nem várt oka lehet a földrengéseknek

„A kezünkben voltak a szeizmikus sebességre vonatkozó megfigyelések és a többlet pórusnyomásra vonatkozó modellünk, és amikor a kettőt egymásra vetítettük, azt láttuk, hogy feltűnően jól egybevágnak” – erősítette meg Frank.

Ezen belül is az tűnt fel a leginkább, hogy amikor a hóesésre, különösen az extrém havazási epizódokra vonatkozó adatokat vették figyelembe, a modell és a megfigyelések közötti egyezés erősebb lett, mintha csak az esőt és más időjárási eseményeket figyelték volna.

A Noto-félsziget lakossága által tapasztalt rengéssorozat tehát legalább részben az évszakos csapadékmintázattal, leginkább az erős havazásokkal magyarázható.

„Világosan kirajzolódik, hogy a földrengések időpontja több alkalommal is rendkívül jó egybeesést mutatott az intenzív havazásokkal – szögezte le Frank. – A havazások jól korreláltak a rengési aktivitással, és úgy véljük, hogy fizikai kapcsolat áll fenn közöttük.”

A kutatók – bár előrebocsátják, hogy a földrengések elsődleges kiváltó okai továbbra is a föld alatt keresendők – úgy sejtik, hogy az erős havazások és hasonló extrém csapadékhullási események a világ más részein is szerepet játszhatnak a rengések kipattanásában. „Ha meg akarjuk érteni, hogyan működnek a földrengések, a lemeztektonikához kell fordulnunk, hiszen itt keresendők a rengések elsődleges okai, és ez így is marad – foglalta össze végül Frank. – De melyek azok az egyéb tényezők, amelyek beleszólnak, mikor és hol pattan ki egy földrengés? Ezt kutatva bukkanunk a másodlagos befolyásoló faktorokra, amelyek között az időjárás feltétlenül szerepel.”