Drámai új felfedezés a gyermekkori cukorbetegségről

Diabéteszes gyerek ellenőrzi a vércukrát

Fotó: Phanie via AFP / Phanie via AFP/VOISIN/PHANIE

Részletesen vizsgálták a testvérpár sejtjeit

A vizsgálatokat a Wellcome Trust, a The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust, a Diabetes UK és a US National Institutes of Health támogatta. Miután az exeteri kutatócsoport felvette a kapcsolatot az érintett család orvosával Marokkóban, a csoport tagjai odautaztak a testvérek lakóhelyére. Az itt levett mintákat egy kritikus tízórás időablakon belül kellett visszajuttatniuk a King’s College-ba, hogy biztosítsák az immunsejtek túlélését. A londoni és a New York-i csapatok ezután részletekbe menő vizsgálatnak vetették alá a testvérpár sejtjeit.

„Először is megmutattuk, hogy a mutáció teljesen tönkreteszi a PD-L1 fehérje működését. Ezt követően megvizsgáltuk a két testvér immunrendszerét, hogy azonosítsuk azokat a rendellenességeket, amelyek a diabétesz rendkívül korai megjelenéséhez vezethettek

– fejtette ki Masato Ogishi, a New York-i Rockefeller Egyetem munkatársa és a tanulmány egyik társszerzője. – Mivel korábban már jellemeztünk egy PD-1 génhibával rendelkező testvérpárt, akiknél több szervre kiterjedő, autoimmun diabéteszt is magában foglaló autoimmunitást, illetve széleskörű immunsejt-szabályozási zavart állapítottunk meg, az immunrendszer hasonló mértékű súlyos szabályozási rendellenességére számítottunk a PD-L1-hiányos testvérpárnál is. Nagy meglepetésünkre azonban az ő immunrendszerük a tanulmányban végigvizsgált szempontok többsége szerint normálisnak tűnt. Ebből az következik, hogy a PD-L1 minden bizonnyal nélkülözhetetlen az autoimmun diabétesz elkerüléséhez, ugyanakkor nélkülözhető az immunrendszer működésének számos más aspektusa szempontjából. Úgy gondoljuk, hogy a PD-L2, a PD-1 kevésbé jól ismert másik kötőpartnere egyfajta biztonsági tartalékként tud üzemelni a PD-L1 hiányában. Ezt az elképzelést a PD-L1 daganatterápiás blokkolásának az összefüggésében is érdemes lesz tovább vizsgálni.”

„Ennek a testvérpárnak a tanulmányozása révén – akik tudomásunk szerint az egész világon egyedülállóak – rájöttünk arra, hogy a PD-L1 alapvető fontosságú az autoimmun diabétesz kivédésében, de nem okvetlenül szükséges a mindennapi immunműködéshez

– mondta el Timothy Tree, a londoni King’s College professzora és a tanulmány másik társszerzője. – Ez ahhoz a nagyszabású kérdéshez vezet minket tovább, hogy vajon mi olyan szerepet tölt be a PD-L1 a hasnyálmirigyben, ami miatt a jelenléte elengedhetetlen az inzulintermelő béta-sejtek immuntámadástól való megvédésében. Tudjuk, hogy a béta-sejtek bizonyos körülmények között kifejezik a PD-L1-et. Ugyanakkor a hasnyálmirigyben tartózkodó bizonyos immunsejtek szintén kifejezik a PD-L1-et. Amit most fel kell derítenünk, az a különböző sejttípusok közötti kommunikáció, amely kulcsfontosságú az autoimmun diabétesz megelőzése szempontjából.”

A tanulmány új terápiás célpontot jelöl ki

„A most publikált felismerésünk gazdagítja az autoimmun jellegű, 1-es típusú diabétesz kialakulásáról alkotott képet. Egy lehetséges új terápiás célpontot jelöl ki, melynek gyógyszeres célzása a jövőben megelőzheti az autoimmun diabétesz kialakulását – folytatta a professzor. – Emellett új tudással is felruház bennünket a daganat-immunterápia területén, mivel egyedülálló módon feltárja, mi történik egy emberben a PD-L1 teljes hiánya esetén. Ilyen helyzetet egy tanulmányban mesterségesen sosem tudtunk volna előidézni. A PD-L1 gátlásával már komoly sikereket értünk el a rákterápiában, a serkentése pedig most az 1-es típusú diabétesz lehetséges kezeléseként merül fel. Eredményeink felgyorsíthatják az új és jobb gyógyszerek utáni kutatást.”