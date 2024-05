Hasznos tippek kontaktlencsét viselőknek

Ügyeljünk a kontaktlencse tok megfelelő tisztaságára és annak rendszeres cseréjére.

Csak a szakember által javasolt kontaktlencse folyadékokat használjuk.

Ne keverjük házilag a kontaktlencse tisztító oldatokat.

Rendszeresen járjunk szemészeti ellenőrzésre.

3. Használjunk műkönnyet!

A kontaktlencse viselés kényelmét befolyásoló egyik legfontosabb tényező az, hogy a lencse mennyire jól fekszik a szaruhártyát borító vékony könnyfilmre. Ha a kellemetlen érzést a szemszárazság okozza, akkor néhány csepp műkönny kiegyenlítheti a könnyfilmet és orvosolhatja a problémát. Csakis olyan műkönnyet vásároljunk, melyen feltüntették, hogy kompatibilis kontaktlencsével.

4. Ügyeljünk a megfelelő táplálkozásra!

A rendszeres vitaminbevitellel és az egészséges táplálkozással sokat tehetünk szemünk egészségéért. A nem megfelelő könnytermelés ugyanis nem az egyetlen rendellenesség, amely szemszárazságot okozhat. Ha könnyünk kémiai összetétele nem optimális, akkor hajlamosabb lehet a túlzott párolgásra. Az étrend omega-3, 6 zsírsavakkal és lenmagolajjal való kiegészítése bizonyítottan javítja a könny olajos összetételét, segít megelőzni a rendellenes párolgást, és lehetővé teszi, hogy a kontaktlencsék optimálisan feküdjenek a szemfelszínre.

5. Iktassunk be szünnapot!

A legtöbb kontaktlencsét maximum 8-10 óráig javasolt a szemben tartani, ennél tovább a jó oxigénáteresztő képességgel rendelkező lencséket sem érdemes viselni. Sokan nem tartják be ezt a tanácsot és az ajánlott óraszámon felül viselik a lencséket, növelve a túlhordásból eredő egészségügyi kockázatok kialakulásának esélyét. Törekedjünk arra, hogy amikor hazaértünk a munkából, edzésből, azonnal vegyük ki a lencsét és váltsunk szemüvegre. Heti rendszerességgel iktassunk be egy-egy kontaktlencse-mentes napot is. Szemünk hálás lesz érte!

„A túlzott kontaktlencse-viselésnek számos kockázata lehet. Ennek ellenére sokan elkövetik azt a hibát, hogy szinte a kontaktlencséjükben élnek és nincs pótszemüvegük. Így akkor is kénytelenek berakni a lencsét, ha kialakul egy kötőhártya-gyulladás. Ettől mindenképp óva intenék azonban mindenkit, mert ezzel súlyos fertőzést idézhetnek elő” – mondja Dr. Lendvai Zsanett. „A kontaktlencse jó megoldás lehet arra, hogy néhány órára megszabaduljunk a szemüvegtől, de ha nem szeretnénk folyamatosan a lencsével bíbelődni, akkor érdemes elgondolkodni látásjavító szemműtéten, ami tartós megoldás látásproblémára egy egyszeri kiadással” – hívja fel a figyelmet a doktornő