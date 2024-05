Igyekezett elhallgatni a Pajtás gőzös tragédiáját az ÁVH

Kersák János, a gépész így emlékezett vissza az eseményekre:

„Lent voltam a gépházban, egyik lábam a lépcsőn, a hajó billent jobbra is, balra is, aztán már dőlt is. Kapaszkodni próbáltam a karfában. Bíró Jóska matróz húzott föl, aztán Pécseli Jóska vízi rendőr csónakjába tettek be. Heisz Pali bácsira, a hajóvezetőre, Steiner János kormányosra és rám ávósok vigyáztak a parton […]. Kérdezgették, hogy szokott-e billegni a hajó, meg hogy hány utas volt. Mindenáron azt akarták bebizonyítani, hogy túl volt terhelve, pedig Pali bácsi sose engedett föl 180 utasnál többet, az engedély pedig 200-ra szólt. […]

A Pajtás személyzete egy archív fotón, középen Heisz János kapitány

Fotó: Hajóregiszter.hu

Harminc év telt el, mire az eseményről beszélni lehetett és a fényképek is ekkor kerültek nyilvánosságra. Heisz János, a hajó kapitánya 8 hónapig volt előzetes letartóztatásban, mire a hajónapló alapján bebizonyosodott ártatlansága. A Pajtást később kiemelték, és újra a Dunára került. A forgalomból 1987-ben vonták ki végleg. A tragédia emlékét a balatonfüredi Tagore sétányon álló, Raffay Béla szobrász által készített emlékmű őrzi.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.