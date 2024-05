Kardiotanösvényt adtak át Törökbálinton

A tanösvény ünnepélyes átadóján jelen voltak a projektben részt vevő intézmények vezetői. Az esemény során a szervezők kiemelték, hogy a kardiotanösvény nem csak testi, hanem lelki feltöltődést is nyújt látogatóinak. Az erdei környezet és a speciálisan kialakított gyakorlatok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a látogatók könnyen kivitelezhető formában, önállóan is végezhessenek szív- és érrendszerüket erősítő tevékenységeket.

Május 14-én a Pilisi Parkerdő Zrt. területén, Törökbálint Anna-hegyen újabb kardiotanösvényt adtak át.

Fotó: Pilisi Parkerdő Zrt.

A Kardiotanösvények fontossága vitathatatlan, ma Magyarországon a szív- és érrendszeri megbetegedések az egyik vezető halálozási ok, amely átlagosan minden második magyar ember halálát indukálja. A probléma kontrolált és rendszeres testmozgással megelőzhető, amelyben az ilyen típusú tanösvények segítséget nyújthatnak.

A kardiotanösvények célja, hogy felhívják a figyelmet a rendszeres mozgásra, valamint a szív egészségének megőrzésének fontosságára.

A tanösvény mentén elhelyezett tájékoztató táblák segítségével a látogatók megismerhetik a helyes testtartást, a pulzusmérés technikáját és számos más, a kardiovaszkuláris egészség megőrzését támogató gyakorlatot.

Az erdők nemcsak az ökoszisztéma, de az emberek egészségének megőrzésében is kulcsszerepet játszanak.

Fotó: Pilisi Parkerdő Zrt.

A Pilisi Parkerdő Zrt. büszkén vesz rész a kezdeményezésben, hisz abban, hogy az erdők nemcsak az ökoszisztéma, de az emberek egészségének megőrzésében is kulcsszerepet játszanak. Jelenleg 11, ebből 4 (Hárs-hegy, Hármashatár-hegy, Farkaserdő és most már Törökbálint is) a Pilisi Parkerdő területén lévő tanösvényen jelzi, a szívben kanyargó út szimbóluma a kardiotanösvényeknek.

(Forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.: https://parkerdo.hu/)