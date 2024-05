Kilencedik bolygó: rejtélyes égitest a Naprendszerben

A kilencedik bolygó utáni hajsza nem most kezdődött, először 2016-ban merült fel annak a lehetősége, hogy a Neptunuszon, pontosabban a Pluto pályáján is túl keringhet egy sokak által csak X bolygóként emlegetett, eddig ismeretlen égitest. Ha sikerülne igazolni a létezését, az fantasztikus tudományos áttörés lenne a csillagászat, azon belül is az asztrofizika számára.

A kilencedik bolygó a Neptunuszon túl keringhet

Hol lehet a kilencedik bolygó a Naprendszerben?

A rejtélyes bolygó létezését egy amerikai kutatócsoport próbálja igazolni, amelynek vezetője Konstantin Bogytin, a Kaliforniai Technológiai Intézet (Caltech) munkatársa. Bogytin volt a felelős számos korábbi tanulmányért, amelyek a kilencedik bolygót próbálták megtalálni.

A legújabb kutatásban Bogytin és kollégái a Neptunuszon túli objektumok vagy TNO-k mozgását követték nyomon: ezek a Neptunusz pályáján túl keringő, különböző méretű égitestek, amelyek közé olyan törpebolygók tartoznak, mint a Pluto és az Eris.

A kutatócsoport csillagászati eszközök segítségével olyan TNO-kat elemzett, amelyeket korábban figyelmen kívül hagytak a Neptunusz gravitációja által okozott instabil mozgásuk miatt. Ez az instabilitás megnehezíti pályájuk értelmezését.

Ezek a bizonyítékok az új égitest létezésére

A rendelkezésre álló adatok alapján a csillagászok szimulációkat futtattak, amelyekben számításba vették bolygók, csillagok gravitációját és a Tejútrendszer árapály hatásait.

Összesen két szimulációs sorozatot futtattak le: az egyikben feltételezték, hogy a kilencedik bolygó ott van, ahol a csillagászok szerint lennie kellene, a másikban pedig azt, hogy az X bolygó nem létezik.

A megfigyelési torzításokat figyelembe véve eredményeink azt mutatják, hogy az objektumok e csoportjának pályaszerkezete szorosan illeszkedik a kilencedik bolygó létét igazoló modell előrejelzéseihez"

- írja a kutatócsoport a tanulmányban.

A statisztikai bizonyíték tehát azt mutatja, hogy valószínűleg egy idegen objektum kering a Naprendszer peremén. Ugyanakkor a kutatók megjegyezték, további bizonyítékokra van szükség ahhoz, hogy egyértelműen kijelenthessük, újabb bolygóval bővülhet a Naprendszerbeli objektumok népes családja.

Változik-e a bolygók sorrendje?

A csillagászati alapismeretek szerint jelenleg nyolc bolygó van a Naprendszerben. A Naprendszer bolygói a

Merkúr,

Vénusz,

Föld,

Mars,

Jupiter,

Szaturnusz,

Uránusz

és a Neptunusz.

A Pluto 2006-ig élvezhette a bolygóstátuszt, jelenleg a második legnagyobb törpebolygó a Naprendszerben. A kilencedik bolygó akár ötször-tízszer is nagyobb lehet, mint a Föld. A csillagászati kutatás szerint feltételezhetően hosszított elliptikus pályán mozog, melynek két legtávolabbi pontja 400-szorosa a Nap és a Föld távolságának. Korábban felmerült, hogy nem is bolygó, hanem egy kisebb fekete lyuk, ezt az elméletet azonban nem vizsgálták alaposabban, és a szakemberek jó része sem ért egyet vele.

A kilencedik bolygó ötször-tízszer nagyobb lehet a Földnél

Újdonsült csillagászati eszközökkel dolgoznak a kutatók

Napjainkban egyre több nagy teljesítményű teleszkópot alkalmaznak a szakemberek, ezek egyike a chilei Vera C. Rubin Obszervatórium. A csillagászati eszközök töretlen fejlődése lehetővé teszi, hogy hamarosan a kilencedik bolygó nyomára akadjanak a tudósok.

A Naprendszer titkai és a világegyetem története is alaposabban megismerhetővé válhatnak a James Webb űrtávcsőhöz hasonló fejlesztésekkel. A Naprendszer bolygói a svábhegyi csillagvizsgáló előadásainak révén alaposabban is megismerhetők.