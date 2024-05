Krumplidobálás okozta egy tengeralattjáró vesztét

A második világháborúban egy csata során amerikai tengerészet egyik rombolója krumplidobálással elsüllyesztett egy ellenséges japán tengeralattjárót.

Fotó: War History Online / War History Online

November 13-án a két flotta-kötelék a „Vas Fenék Tengerszoros” (Iron Bottom Sound) nevű pontnál találkozott. (A helyet azért hívták így, mert a Guadalcanal hadjárat során sok hajó süllyedt el ezen a területen.) Az O’Bannon és a többi amerikai hadihajó megtámadta a japánok Hiei nevű csatahajóját ami annyira megsérült az ágyú, illetve torpedótalálatoktól hogy könnyű célponttá vált és másnap az amerikaiak légitámadása az óceán fenekére küldte a magatehetetlenné vált csatahajót.

Legázolással akarta elsüllyeszteni az amerikai romboló kapitánya a japán tengeralattjárót

A véres küzdelemmel eltelt nap végére az amerikaiak kereedtek felül nyertek és sikerült megvédeniük Hendersoen Field-et, ami az övék is maradt a háború végéig. Az O’Bannon fontos szerepet játszott a Henderson-reptérért vívott küzdelemben, és a győzelem után védőkíséretet biztosított a szigeteket ellátó amerikai hajóknak.

Henderson Mező 1942 augusztus végén, nem sokkal azután, hogy a Szövetségesek megszerezték.

Fotó: War History Online / War History Online

1943. április 4-én a 21-ik rombolóraj (DesRon 21), amelynek az O’Bannon is tagja volt, japán bázisokat vett tűz alá a New Georgia területen. Másnap kora reggel az amerikai romboló visszatért az Új-Kaledóniában lévő Noumnanál lévő bázisra, amikor is az O’Bannon radarja egy felszínen cirkáló japán tengeralattjárót észlelt, amely egy, a közelében aladó nagy amerikai csapatszállító hajót akart megtámadni. Edvin R. Wilkinson korvettkapitány, az O'Bannon parancsnoka ezt észlelve kiadta az utasítást, hogy gyorsítsanak és próbálják meg legázolással elsüllyeszteni a Ro-34 jelű japán tengeralattjárót, de ahogy közelítettek felé, a parancsnok lassítást rendelt el, mert attól tartott, hogy a legázolás során felrobbanhat a tengeralattjáró, ami az O'Bannon-nak is végzetes sérülést okozhatott volna. De az O’Bannon már lendületben volt, ezért a kormányt keményen elforgatták hog elkerüljék az ütközést az Ro-34-essel. A manőver következtében a romboló élesen bedőlt majd párhuzamosan haladt a tengeralattjáróval.