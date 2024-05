Nem volt az italárusok kedvence az Üdvhadsereg alapítója

Zálogházi tanoncból lett prédikátor

A később szociális érzékenységéről híressé vált Booth maga is szegény családba született. Az édesapa, mivel nem tudta fizetni kamasz fia tandíját, zálogkölcsönző-tanoncnak adta. William napi 12-14 órát robotolt és csaknem éhbérért dolgozott. Bár nem vallásgyakorló családban nevelkedett, apja halála után, tizenöt éves korában mégis megtért. Rengeteget tanulva és képezve magát, 1852-ben – otthagyva a zálogházat – metodista prédikátor lett. Az Evangélium hirdetését hivatásának tartó Booth miután országos prédikációs körutat tett Nagy-Britanniában, Londonba küldték, hogy ott lelkészi állást töltsön be.

William Booth, az Üdvhadsereg megalapítója korabeli fotón

Fotó: Wikimedia Commons

Kelet-London utcáit járva szembesült azzal, hogy miként telnek a társadalom peremére szorult emberek mindennapjai: a nincstelen városi munkásság felemelkedésének gátja az alkoholizmus és a csekély keresetük azonnali felélése voltak. Immár a metodista Új Kapcsolat prédikátoraként 1865-ben létrehozta a Kelet-London Keresztény Missziót. Úgy vélte, az igehirdetésnek és a jótékonykodásnak szorosan össze kell kapcsolódnia.

Így született meg az Üdvhadsereg

Az alsóbb társadalmi osztályok megsegítésével foglalkozó missziót 1878-ban Üdvhadsereggé nevezték át. Az ötletet Booth egyik fia adta, aki a lelkész „önkéntesek hadserege vagyunk” megállapítását korrigálta, miszerint ő inkább hivatásos katona, semmint önkéntes.

Booth innentől kezdve „az üdvösség hadseregeként” aposztrofálta szervezetét.

Feleségével, Catherina Mumforddal – akit később az „Üdvhadsereg anyjának” is hívtak – és gyermekeikkel közösen „üzemeltették a családi vállalkozást”, akikhez egyre többen csatlakoztak. Előbbiért több olyan kritikai is érte, hogy családtagjaival kivételezett volna. Mivel az Üdvhadseregen belül a nemek közötti egyenlőség uralkodott, Booth ellen az egyik fő kifogásként a nők férfi státuszba emelése merült fel.

Az Üdvhadsereg tagjainak felvonulása egy norvég városban (korabeli festmény)

Fotó: Wikimedia Commons

De akadtak olyanok is, akik félreértelmezve a prédikátor törekvéseit, úgy vélték, hogy őt is csupán a pénz érdekli. A rászorulókat segítve ételt osztott, hajléktalanszállókat hozott létre és mezőgazdasági tanfolyamokat is elindított. A „tányérsapkás katonák és fekete kalapos nők” közötti egyenlőséghez azonban szigorú szervezeti hierarchia társult, Booth ugyanis a hadsereg mintájára szolgálati fokozatokat vezetett be. Még az adományokat is egyenruhában osztották szét. A „Soup, Soap and Salvation”, tehát a „Leves, Szappan és Megváltás” a saját lobogóval rendelkező szervezet jelmondatává vált.