Bizarr módszerrel próbálták gyógyítani a rákot az ókori egyiptomiak

Egy új tanulmányban a kutatók a Cambridge-i Egyetem gyűjteményének egyik i. e. 2686 és 2345 közötti időszakból származó koponyáját elemezték. A vizsgálat során egy nagyobb méretű daganatra, valamint 30 kisebb áttétes tumorra utaló elváltozást találtak. A szakértők azt is megfigyelték, hogy a daganatok környékén vágásnyomok láthatók, amelyeket valószínűleg éles tárggyal, például fémeszközzel készítettek.

A rákra utaló nyom az egyiptomi férfi koponyáján.

Fotó: Tondini, Isidro, Camarós, 2024

Az ókori egyiptomiak tehát műtéti eljárással próbálták megmenteni a rákos beteg életét, aki egy 30 év körüli férfi lehetett.

A rák eddigi legrégebbi leírását egy i. e. 1600 körül készített tekercs tartalmazza, amelynek szerzője számos melldaganat-típust dokumentált, ám megjegyezte, hogy a betegség gyógyíthatatlan, és nincs hatékony kezelés rá. Az új eredmények ugyanakkor egyértelműen jelzik, hogy az egyiptomiak nem adták fel, és igyekeztek valamilyen módon gyógyítani a rákot.

Fejlettebb volt az ókori egyiptomi orvostudomány, mint gondoltuk

A Frontiers in Medicine című folyóiratban május 29-én közzétett új eredmények a szerzők szerint utólag megváltoztathatják a modern orvostudomány kezdetéről alkotott elképzelésünket.

Ez az első bizonyíték arra, hogy az ókorban a rákot sebészi beavatkozással próbálták kezelni. Ez a modern orvostudomány kezdetének is tekinthető”

- mondta a tanulmány társszerzője, Edgard Camarós Perez, a spanyolországi Santiago de Compostela Egyetem paleopatológusa a Live Science-nek.

A kutatócsoport egy másik koponyát is vizsgált; ez a maradvány egy 50 év körüli nőé volt, aki i. e. 664 és 343 között élt, és szintén a Cambridge-i Egyetem gyűjteményéhez tartozott. A férfihoz hasonlóan a nő koponyáján is volt egy nagyobb elváltozás, ami rákra utalt, de találtak további két olyan nyomot is, amelyek éles tárggyal okozott traumás sérülések lehettek.

Mindkét traumás sérülés begyógyult, ami arra utal, hogy az ókori Egyiptomban az orvostudomány elég fejlett volt ahhoz, hogy kezelje az ilyen jellegű egészségügyi problémákat.

Az új eredmények azt sugallják, hogy az ókori egyiptomiak valamilyen szinten már ismerték a rákot, és a betegség természetét, de egyelőre nem volt meg a tudásuk ahhoz, hogy kezelni tudják a daganatokat, áll a tanulmány összegzésében.