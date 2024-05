Vérfagyasztó koponyát találtak a strandon

Az óceánok mintegy 95 százaléka feltáratlan, így nem meglepő, hogy szinte naponta felfedeznek valamilyen bizarr tengeri állatot. Különösen a tengerek mélye rejteget furcsa, olykor rémisztő lényeket, amelyeknek tetemeit időnként partra veti az óceán.

Többen úgy vélik, hogy a koponya egy hosszúszárnyú bálnáé

Fotó: AFP

Az észak-karolinai Hatteras-sziget partján legutóbb egy óriási koponya maradványát találták meg a strandolók – írja a LAD Bible.

A koponyáról készült fotót a közösségi médiában is megosztották.

A szakértők szerint a koponyadarab valószínűleg egy hosszúszárnyú bálnáé (Megaptera novaeangliae) lehet.

Amit a hosszúszárnyú bálnákról tudni érdemes

A hosszúszárnyú bálna vagy más néven púpos bálna a nagyobb testű barázdásbálna-félék közé tartozik. Az állat hossza általában 13–14 méter, néha 16 méter is lehet. Testtömege legfeljebb 40 tonna, azonban általában csak 25-30 tonna. A hímek hangja bonyolult „énekekből" áll, melyek 6–35 percig tartanak, alkalmanként egyéb hangokat is kiadnak. A hangok frekvenciája 40–50 Hz, és az ének, melyet néhány órán keresztül folyamatosan ismétel, 30 kilométer távolságra is elhallatszik. A hosszúszárnyú bálnák főleg nyáron táplálkoznak, télen a zsírtartalékaikból élnek, és nagyon ritkán vesznek magukhoz táplálékot. A tudósok szerint az állat élettartama 45–100 év között van, de az eddig ismert legidősebb hosszúszárnyú bálna csak 60 évig élt.

A púpos bálnák speciális koponyával rendelkeznek

Egyedülálló táplálkozásuk miatt a hosszúszárnyú bálnák speciális koponyaszerkezettel rendelkeznek. A koponya viszonylag rugalmas, különösen az állkapocsízületek környékén, ami lehetővé teszi számukra, hogy szélesre nyissák a szájukat, és rengeteg vizet és tápanyagot nyeljenek le. Mindemellett alsó állkapcsuk nem olvadt össze a koponyájukkal”

– írták a Cape Hatterasi Nemzeti Park munkatársai, akik egyúttal figyelmeztették a fürdőzőket, hogy ne vigyék haza a koponya egyetlen darabját sem, és lehetőleg maradjanak távol a maradványtól.