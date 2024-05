Katasztrofális félreértés okozta a tenerifei katasztrófát

A tenerifei katasztrófa egy rendkívüli esemény hozadéka, ugyanis a Kanári-szigetek legnagyobb városában, Las Palmas repterének indulási csarnokában a szigetcsoport elszakadásáért harcoló guancs őslakosok bombát robbantottak. Az 1977. március 27-én történt esemény egy láncreakciót indított el. Pár perc múlva egy újabb telefonhívás érkezett be, melyben ismét a halálos fegyverrel fenyegettek, ezért a hatóságok azonnal kiürítették és lezárták a repülőteret.

Az érkező gépeket a tenerifei Los Rodeos repülőtérre irányították át, ami inkább szükséges rossznak, mintsem jó B-tervnek bizonyult, mivel egy jóval kisebb reptérről beszélhetünk, mely nem arra épült, hogy több repülőt fogadjon, de több probléma is akadt.

egy Pan Am Boeing gép (illusztráció)

Fotó: wikipedia.org / wikipedia.org

A szerencsétlenség elszenvedői a két Boeing 747-es („Jumbo Jet”) utasszállító repülőgép utasai voltak. Az egyik, a Pan Am 1736-os járat Los Angelesből indult New York érintésével, a turisták körében a már akkor nagy népszerűségnek örvendő Kanári-szigetekre. A másik gépen szintén egzotikus hajóútra készülő utasok repültek Amszterdamból a KLM 4805-ös járaton. A két repülőgép a szigetcsoport légterébe nagyjából egy időben érkezett meg.

Közben a Las Palmas-i reptér – mivel nem találtak második bombát – újra megnyílt, de a két járatnak még az előző tervhez kellett tartania magát.

Az időjárás folyamatosan romlott, percről percre csökkent a látótávolság. Los Rodeos földrajzi elhelyezkedése senki dolgát nem könnyítette meg: a völgyben fekvő repülőtér felett „ütköző” déli, páradús levegő és az északi, hideg száraz levegő egy „mozgó felhőt” (amelyet mi ködként érzékelünk a földön) hozott létre, amely egyik másodpercről a másikra képes olyan sötétséget létrehozni, melyben a kapitány könnyen megzavarodhat. (És az sem túl szerencsés, mint ebben az esetben, hogy az egyik repülő lámpái közül volt, amelyik nem világított.)

Miután mindkét járat sikeresen landolt a Los Rodeoson, a KLM befejezve a tankolást, engedélyt kért a hajtóművek beindítására. Húsz másodperccel később a Pan Am is követte példáját.

A két Boeing 747-esnek egymás után kellett volna felszállnia, ám nem ez történt. Egy félreértett irányítás volt az, ami a katasztrófát beteljesítéseként szolgált. Mivel a rosszul felszerelt reptéren nem volt korszerű rádiótechnika, ezért nehezebben értették meg az angolt akcentussal beszélő légiforgalmi irányítót. Így történhetett, hogy a KLM azt hitte, felszállási engedélyt kapott, pedig csak ATC-t, amit ma már útvonalengedélynek hívunk. Még a hangfelvételen sem kivehető igazán, hogy vajon a „We are at takeoff.”, vagyis „a felszállási pontnál vagyunk.” vagy a „We are taking off.”, tehát „felszállunk.” hangzik el. Ez a katasztrofális félreértés volt az oka, hogy a légiforgalom-irányításban manapság már a „takeoff” kifejezés helyett a „departure” megfogalmazást használják.