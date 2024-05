Vérfagyasztó felvétel: pusztító tornádó jött szembe az autóval

A videón kavargó viharfelhők láthatók, miközben a háttérben egy sziréna vészjósló hangja szól. A gépjárműben utazó viharvadászok azt is dokumentálták, ahogy a tornádó a nebraskai Omaha város közelében átvonul egy autópályán, felfedve a képződmény jellegzetes tölcsérszerű alakját és pusztító erejét.

Az április 26-án készült felvétel tanúsága szerint a tornádó egy nagyobb teherautót is felborított, a közeli házakat pedig a földdel tette egyenlővé.

Hogyan alakul ki a tornádó és mit kell tudni róla?

A tornádó egyike a természet leglenyűgözőbb erődemonstrációinak. Minden évben tornádók százai söpörnek végig a földfelszínen, sok millió dolláros károkat okozva, nemritkán emberéletet követelve.

A tornádók kialakulásának első fázisa az örvénylő fázis, amikor megszületik a felfelé mozgó levegőből (amelyből maga a viharfelhő is kialakul). Ekkor jön létre jellemző tölcsér formája is. A következő fázisban az örvény eléri a földet. Ezután gyorsan következik az ún. érett fázis, a legpusztítóbb időszak. A törmelék, amelyet a földről szívott fel a vákuum, sötétre színezi a tölcsér alsó részét. Az összeesés fázisában a tornádó gyorsan gyengül és kerülete is egyre kisebb lesz. Végül a hanyatló szakaszban az energiáját pazarló módon felélő szörnyeteg gyorsan gyengül, majd eltűnik. Egy tornádó átlagosan csupán néhány percig létezik.

A szélsebesség a legvadabb tornádókban túllépheti az 500 km/órát.

A tornádók átlagos szélessége 400-500 méter. Általában 6-8 km-en át érintkeznek a felszínnel.

A tornádó jellemzően 50-60 km/órás sebességgel halad, de minden évben megfigyelnek olyanokat is, amelyek szinte egy helyben állnak, vagy éppen 90-100 km/h sebességgel robognak. Méretük igen változatos lehet. Akadnak mindössze 1 méteresek, de előfordulnak közöttük 3 kilométeresek is. Átlagos méretük 400-500 méter között van.

Egy jellegzetes tornádó

Fotó: Wikimedia Commons

Mit és hogyan emelhet a levegőbe a tornádó?

Az élőlényeket és tárgyakat a tornádó leginkább oldalirányban hajítja el. Az, hogy az örvény igazán magasba szívja a tárgyakat, elég ritka jelenség, bár vannak olyan felvételek, ahol ez is jól megfigyelhető. Az állatokkal hasonló a helyzet. Leggyakrabban kifelé, a földhöz közel repíti őket a szél, 40-600 méteres távolságra.

A tornádók nehéz tárgyakat is felemelhetnek: egy közepes erejű forgószélnek nem okoz nehézséget a levegőbe emelni 500-800 kg-os tárgyakat.