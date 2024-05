Először pillantották meg egy távoli bolygó légkörét; elállt a lélegzetük attól, amit láttak

A csillagászok nem véletlenül keresik kiemelt figyelemmel a Naprendszeren kívüli, légkörrel rendelkező sziklás bolygókat; ezeken az objektumokon fordulhat elő legnagyobb eséllyel Földön kívüli élet. Egy kutatócsoportnak most sikerült alaposabban is elemeznie egy távoli bolygó légkörét, és bár életet egészen biztosan nem fogunk találni rajta, az égitest tulajdonságai így is figyelemre méltók.

A 55 Cancri e az egyik legforróbb kőzetbolygó, amit valaha találtak

Fotó: AFP

Forró bolygó vastag légkörrel

Az 55 Cancri e vagy Janssen nevű bolygó mintegy 8,8-szor nagyobb tömegű, mint a Föld, átmérője pedig körülbelül kétszerese bolygónkénak. Tehát egy szuperföldről beszélhetünk, amely veszélyesen közel kering egy, a Napunknál halványabb és kisebb tömegű csillaghoz. A bolygón egy év csupán 18 óráig tart - írja a Reuters.

A James Webb Űrteleszkóp fedélzetén lévő két műszerrel végzett infravörös megfigyelések szerint a bolygónak vastag légköre van, amit valószínűleg intenzív vulkanikus folyamatok táplálnak.

A légkör valószínűleg gazdag szén-dioxidban és szén-monoxidban, de vízgőz és kén-dioxid is előfordulhat benne. Ugyanakkor az előzetes megfigyelések nem tudják 100 százalékos pontossággal megmondani, miből is áll az atmoszféra”

- mondta Renyu Hu, a NASA Jet Propulsion Laboratory és a Caltech bolygókutatója, a Nature folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzője. A James Webb űrteleszkóp adatai arra sem tudtak választ adni, milyen vastag a bolygó légköre. Egyes becslések szerint atmoszférája a Vénuszéhoz lehet hasonló.

Mivel az 55 Cancri e 25-ször közelebb van csillagához, mint a Merkúr a Naphoz, pokoli forróság uralkodik a felszínén; a hőmérséklet meghaladhatja az 1725 Celsius-fokot.

Ez az egyik legforróbb sziklás exobolygó, amit valaha találtunk”

– mondta Brice-Olivier Demory asztrofizikus, a tanulmány társszerzője, a svájci Berni Egyetem Űr- és Lakhatósági Központjának munkatársa, aki szerint egészen biztos, hogy nincs élet a megfigyelt planétán.

Nagyon közel van hozzánk

A bolygónak vélhetően kötött tengelyforgása van, ami azt jelenti, hogy egyik oldala mindig a csillag felé néz. Az 55 Cancri e a Földtől mintegy 41 fényévre található a Rák csillagképben, tehát viszonylag közel van hozzánk. Rendszerében további négy társa van még, ezekről azonban egyelőre nem tudnak semmit a szakemberek.