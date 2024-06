A Hyppolit, a lakáj írójának döbbenetes levele került elő

Ahogy olvasom a nagyapám kérvényét a Toloncügyosztálynak és a Méltóságos Főkapitány Úrnak, könnyek tolulnak a szemembe. Először 1941-ben internálták Nóti Károlyt, mert zsidó volt. A megsárgult papír, az írógépszalag elmosódott tintája mintha leplezni akarná, milyen szégyenteljesen és aljasul viselkedett a Tekintetes M. Kir. Hatóság a rábízott állampolgárok egy részével, köztük a nagyapámmal.

Nóti Károly kérelme az internálás megszüntetésére 1941-ben

Fotó: Nót-Nagy Attila

Nóti Károly fellebbezéséből kiderül, az volt a bűne, hogy a vonatkozó zsidótörvények és egy Méltóságos Kormánybiztos utasításaival szembeszállva írt. Ízlelgessük ennek a bűncselekménynek a tárgyát.

Írt.

És nem politikai pamfleteket és pártprogramokat, hanem szórakoztató színdarabokat és forgatókönyveket. A nagyapám nevettetett, vígjátéki párbeszédeken és nem politikai beszédeken törte a fejét, poénokat, szólásokat talált ki – pl. „alulról szagolja az ibolyát”. A kérelemben azt olvasom:

Kétségtelen, hogy a múltban írtam színdarabokat, filmdarabokat, azokkal bel- és külföldön sikereim voltak, de ezek a magyar névre dicsőséget hoztak, nem szégyent.

Csak dicsőséget hozott. Nem véletlen, hogy ma alig emlékszik bárki a Kék bálvány c. filmre, az első magyar hangosfilmre, amelyet 1931. szeptember 25-én mutattak be. A Hyppolit, a lakáj c. filmre annál inkább emlékszik mindenki, amelynek alig két hónappal a Kék bálvány után, 1931. november 27-én volt a premierje. Tudják, miért alakult ez így? Mert a Hyppolit, a magyar filmtörténet máig legnagyobb közönségsikere forgatókönyvét Nóti Károly írta.

Akkor még nem volt bűn, ha egy zsidó szerző alkotott.

Már akkor tudta a filmszakma, hogy kasszasiker lesz a Hyppolit forgatókönyvéből, mikor még el sem készült a film. Ezért amikor a magyar verzió forgatását befejezték, másnap megérkezett a német stáb és a német alkotók, és ugyanabban a díszletben, egy lendülettel elkészült a német verzió is. Eckhardt Balázs rendező szerint fontos azt is tudni, hogy Hyppolit világszínvonalú gyártással készült.

A legkorszerűbb technikával világították, fényképezték, és ez megelőlegezte a magyar filmipar technikai megújulását is. Persze, ez nekünk, filmeseknek érdekes igazán. A közönség azért imádja a Hyppolitot ma is, mert zseniális a forgatókönyve, mert szólássá váltak a jellegzetes párbeszédrészletei, és mert kedvesen szórakoztatva karikírozza ki az úrhatnám, újgazdag polgárasszony uralma alatt nyögő, de kispolgárnak megmaradt férjet. Aki a film végén fellázad a felesége és a felső tízezer köreit képviselő inas ellen. Felejthetetlen film!

Nézem a megfakult, ropogósra száradt, gépelt oldalt. Drága nagyapám azzal próbált érvelni, hogy Erdélyben, az első világháború idején újságíróként a nemzeti érdekeket szolgálta. Ezért is lehetett, hogy Magyarország román megszállása idején, amikor Nóti már Pestre költözött, a románok elfogták és megkínozták.