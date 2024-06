Kapibarák és kenguruk várják a látogatókat a tiszaderzsi állatkertben - videó

Kapibarák és kenguruk várják a látogatókat a Kenguru Parkban Tiszaderzsen, de számos más egzotikus kis kedvenc is megtalálható az állatkertben.

A három éve nyílt népszerű parkban két kapibara él, őket fogadta örökbe Kolumbia és Venezuela nagykövetsége a napokban.

A kapibara a világ legnagyobb termetű rágcsáló emlősállata, Dél-Amerikában őshonos. Ott a mocsaras, esős, vizes élőhelyeket kedveli, és igazából nagyon szereti a meleget is, úgyhogy gyakorlatilag Tiszaderzs egy ideális helyszín neki

- mondta a Hír TV stábjának Boda Ferenc, az állatpark vezetője. Kolumbia nagykövetsége a nőstényt fogadta örökbe, akit Tyronának neveztek el, Venezuela nagykövetsége a hímet, ő Cacao. Ignacio Enrique Ruiz Perea, Kolumbia magyarországi nagykövete elmondta, vitatkoztak a kollégáikkal, hogy mi legyen az állat neve.

Különleges nevet akartak, és olyat, ami jól szimbolizálja az országukat és megmarad a parkba látogatók emlékezetében. Mint mondta, a Tyrona név egy őslakos indián csoporttól származik.

A kapibara akár 60 kg is lehet, leginkább a tengerimalacra hasonlít, a feje nagy méretű, az orra tompa és kicsi farka van. A víz alatt akár öt percig bírja levegő nélkül, és vízinövényekkel táplálkozik.

Venezuelában nagy népszerűségnek örvend a kapibara, még egy saját nevet is kapott, chigüire-nek hívják.

"Egy nagyon jámbor állatról van szó, egyáltalán nem agresszív. Karikatúrákban is megjelent, illetve sporteseményeken, mint kabalaállat. A gyerekek körében szintén népszerű, pont azért, mert könnyen megszelídíthető" - magyarázta Jimmi Andrade az ország magyarországi nagykövet-helyettese. A kenguruparkot három zoológus hozta létre, a Tisza Tó partján megelevenedik az Ausztrál kontinens.

A sejtelmes földrész különleges, egyedi állatvilágából ad mini keresztmetszetet a Tiszaderzs határában megnyílt Kenguru Park.

"Benett kenguruk között sétálhatsz, megcsodálhatod a vörös óriáskenguruk lenyűgöző termetét, de Ausztrália színes madarai a legkisebb zebrapintytől a legnagyobb kakadu fajokig is megtalálhatóak ebben a mini állatbemutatóban... Hívtunk más földrészről is vendégeket. A közönségkedvenc szurikátákat vagy az aranyos alpakákat. Ha elfáradtál, akkor vár a játszóház, az Ausztrál Játszótér és már folytathatod is az állati kalandokat a simogatóZOOban, ahol kameruni juhok és törpekecskék várnak" - olvasható a Kenguru Park honlapján.

Nagy öröm látni számomra, hogy ennyire jól érzi magát Magyarországon a kapibara, mintha csak otthon lenne

"Azért is bír nagy jelentőséggel ez számunkra, mert a kapibara egy kihalás szélén álló állatfaj, és fontos számunkra a védelme"- mondta Ignacio Enrique Ruiz Perea. "Az állatkertek egyfajta ajtót jelentenek a különböző kultúrák és országok megismerésére. Az, hogy a kapibara megtalálható ebben a parkban, szimbolikus jelentőségű is" - tette hozzá Jimmi Andrade.