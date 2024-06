Ultrafeldolgozott élelmiszerekhez köthető a krónikus álmatlanság

Nem ismeretlen probléma az álmatlanság

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek közé tartozik minden olyan élelmiszer, amelyet erősen módosítanak az ízük javítása, tömeges előállítása vagy hosszabb eltarthatóságuk elősegítése érdekében. Ellentétben állnak például a gyümölcsökkel vagy a zöldségekkel, amelyek „többnyire olyanok, amilyenek”.

A franciaországi Sorbonne Paris Nord Egyetem kutatói a NutriNet-Santé kutatási projekt részeként 38 570 felnőttről gyűjtött adatokat vizsgáltak, hogy az étrenddel kapcsolatos információkat az alvásváltozókkal térképezzék fel.

A krónikus álmatlanság az ultrafeldolgozott élelmiszerekkel függhet össze

Fotó: Pinterest

Egy olyan korban, amikor egyre több az erősen feldolgozott élelmiszer, és folyamatosan nő az alvászavar, fontos felmérni, hogy az étrend hozzájárulhat-e a kedvezőtlen vagy a jó minőségű alváshoz

– mondta Marie-Pierre St-Onge, az amerikai Columbia Egyetem táplálkozás- és alváskutatója a ScienceAlert online tudományos portálnak.

A szakember és munkatársai statisztikailag szignifikáns összefüggést találtak a magasabb ultrafeldolgozott élelmiszerfogyasztás és a krónikus álmatlanság fokozott kockázata között, miután figyelembe vették a szociodemográfiai, életmódbeli, táplálkozásminőségi és mentális egészségügyi tényezőket.

A vizsgálatban résztvevők összességében napi energiájuk 16 százalékát kapták ultrafeldolgozott élelmiszerekből, míg a kohorsz 19,4 százaléka krónikus álmatlanság tüneteiről számolt be; és ez utóbbi általában több ultrafeldolgozott élelmiszert vitt be az étrendjébe.

Nem látják a pontos összefüggést

A Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics tudományos folyóiratban publikált tanulmány szerint az adatok a férfiaknál is kissé erősebb összefüggést mutattak. A kutatás azonban csak egyetlen időpontot vizsgált és az önbevallásra támaszkodott, ám az érintettek nagy száma azt mutatja, hogy ez egy olyan kapcsolat, amelyet érdemes a jövőben megvizsgálni.

Fontos megjegyezni, hogy elemzéseink keresztmetszeti és megfigyelési jellegűek voltak, és nem értékeltük a longitudinális összefüggést. És bár az adatok nem állapítják meg az ok-okozati összefüggést, tanulmányunk az első a maga nemében, és hozzájárul az ultrafeldolgozott élelmiszerekkel kapcsolatos, meglévő ismeretekhez

– magyarázta Pauline Duquenne, a Sorbonne Paris Nord Egyetem epidemiológusa.