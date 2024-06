Esélye sem volt a magyar légvédelemnek az amerikai bombázásokkal szemben

Debrecen bombázása

Fotó: forrás: Fortepan / National Archives

A támadó 130 bombázót – amelyek mintegy 1000 darab bombát hordoztak – 64 vadászgép is kísérte. Az elsődleges célpont a Nagyállomás volt, ide több, mint 150 csapódott be a pusztítóeszközök közül, de jelentős találatok érték a MÁV műhelyét és a közvágóhidat is. Az állomás közelében lévő lakóépületeket ért pusztításhoz a nagy szélnek is köze volt.

Az offenzíva során voltak területek, melyek a földdel váltak egyenlővé. Nagyjából 280 ház teljesen elpusztult, 380 lakhatatlan lett és mintegy 800 könnyebben megsérült. Emiatt több, mint 1300 család – akiknek jótékonysági gyűjtést is szerveztek – maradt lakóhely nélkül.

Ennek a harci cselekménynek körülbelül 1200 halálos áldozata és mintegy 700 sebesültje volt. A Magyarországot a második világháborúban ért háborús bombázások közül ez a támadás követelte a legtöbb áldozatot.

