Veszélyes aszteroidák száguldanak a Föld felé

Pillanatnyilag nincs olyan ismert objektum, amely – száz éven belüli intervallumot alapul véve -, 0 feletti torinói pontszámmal rendelkezne. Vannak azonban olyan, a Palermo-skálán -0,93 és -1,59 közötti értéken nyilvántartott égitestek, amelyek további megfigyelést igényelnek, és amik egyelőre azért nem kaptak még torinói pontszámot,

mivel az esetleges ütközések kockázata több mint 100 év múlva valószínűsíthető.

Ezek közül a (29075) 1950 DA jelű és 1,3 kilométer átmérőjű kisbolygó a legújabb számítások szerint 2880. március 16-án "potenciálisan nagyon közel" lesz a Földhöz, és a modellszámítások szerint nem kizárható a becsapódása sem. A (29075) 1950 DA a Palermo-skálán -0,93 pontos besorolást kapott.

A Bennu aszteroida asztrofotója

Fotó: AFP/NASA

Ez azonban valószínűleg változni fog a következő években, ahogy egyre több megfigyelést végeznek a jelenleg potenciálisan nagyon veszélyesnek tartott kisbolygó pályaelemeinek pontosítására. Időben ennél jóval közelebbi kockázatot jelenthet a 101955 Bennu (1999 RQ36) aszteroida ami jelenleg -1,59-es értéken szerepel a Palermo-skálán. Amennyire meg tudjuk állapítani, többször is nagyon közel fog elhaladni a Föld mellett. 2135 szeptemberében várhatóan csak alig 0,00143 csillagászati egységre (CSE) lesz a Földtől - ez alig 213 925 kilométernek felel meg - ami jóval a Föld-Hold középtávolságon (384 000 km) belüli távolságot jelent. Ahogy egyre több megfigyelést végeznek, úgy finomodnak a pályaszámítási adatok is, ami azt jelenti, hogy e potenciálisan veszélyes aszteroidáknak akár emelkedhetnek de akár csökkenhetnek is a Palermo-skála szerinti pontszámai.



A közeli jövőben nem kell komoly fenyegetést jelentő aszteroidabecsapódástól tartanunk



A csillagászok eddig mintegy 100 évre előre tudták megjósolni az ismert földközeli objektumok keringését, pontosabban pályaadatainak változásait. A jó hír az, hogy Dr. Kelly Fast, a NASA NEO megfigyelési programjának menedzsere szerint jelenleg "egyetlen ismert, 140 méternél nagyobb aszteroidának sincs jelentős esélye arra, hogy eltalálja a Földet a következő 100 évben". Még jobb hír, hogy Oscar Fuentes-Muñoz, a coloradoi Boulder Egyetem munkatársa és kutatócsoportja ennél is tovább tudott menni; 1000 évre előre megjósolva a nagyobb aszteroidák útját. A becsapódás kockázatának hosszabb időtávon való felmérése nagy kihívást jelent, mivel az idő növekedésével a pályaelemek bizonytalanságai is megnőnek.