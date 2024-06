Különös öltözködéséről könnyedén felismerték az utcán „Budapest vőlegényét”

Podmaniczky Frigyes, aki felnőtt korában még nyaralni is Budapesten szeretett, hosszú pályafutása során számos pozíciót töltött be. Külföldi tanulmányútja után – mely érintette Dániát, Svédországot és Oroszországot is – a fiatal báró rövid ideig a pozsonyi országgyűlésen is részt vett mint jegyző, majd az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alatt a huszárkapitányi fokozatot is megszerezte.

Báró Podmaniczky Frigyes, Budapest "vőlegénye"

Fotó: Wikimedia Commons

A világosi fegyverletétel után visszavonult a közélettől, és minden idejét az írásnak szentelte. A korszakban nagy népszerűségnek örvendő regényeiben harctéren átélt traumáiról írt beszámolót. A megrázkódtatástól minél gyorsabban szabadulni akart, mentsvára az írás lett. Azonban a politika elől mégsem tudott elzárkózni sokáig,

Podmaniczky országgyűlési képviselőként állt helyt a közel rekordidőnek számító negyvenöt éven keresztül.

Felkészültsége és rátermettsége egyre felelősségteljes pozíciókba emelte, a Fővárosi Közmunkák Tanácsának alelnökeként érte el legnagyobb eredményeit. Mivel a szervezet elnöke a mindenkori miniszterelnök volt, valójában az alelnök vált tényleges vezetővé, és az ő feladata volt a jelentős beruházások felügyelete.

Felvirágoztatta a fővárost

Bár a Közmunka-tanács legfőbb célja az 1871-ben egyesített Budapest fejlesztése volt, a két városrész eleinte nehezen tudott dűlőre jutni, miként is képzelik el ezt. Mindenesetre a politikus kezdeményezésére a főváros rohamléptékben kezdett el átalakulni és a ma ismert formáját elnyerni. Kiépült a Nagykörút, a Sugárút (mostani Andrássy út) teljesen átalakította az utcaszerkezetet és így új városnegyedek születtek.

Az egészségügy javítása érdekében elengedhetetlennek számító csatornázási munkák is megkezdődtek, a főgyűjtőcsatorna a Sugárút alatt húzódott. A gyakori árvízveszély miatt pedig szükségessé vált a dunai rakpartok kiépítése is.

Országgyűlési képviselők arcképcsarnoka 1861-ből.Az alsó sorban jobbról a második báró Podmaniczky Frigyes

Fotó: Wikimedia Commons

Az egyre növekvő lélekszámú lakosság igényeinek kiszolgálására, a nap mint nap a Lánchídon közlekedő polgárok számára már nem volt elegendő Budapest egyetlen hídja.

Ezt orvosolva a báró három új híddal gyarapította a folyón való átkelés lehetőségét.

Podmaniczky a Nemzeti Színház intendánsaként is mindvégig kitűnő munkát végzett, több mint tíz éves működése alatt a színház fénykorát élte. A repertoár modernizálásával a báró mind a Népszínház, mind az Operaház profilját átalakította.