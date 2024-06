Bill Gates megírja pályafutásának "eredettörtrénetét"

Bill Gates, a Microsoft alapítója megírja pályafutása "eredettörténetét". A Source Code: My Beginnings (Forráskód: Kezdeteim) című memoár 2025 februárjában jelenik meg - számolt be róla a The Guardian szerdán.

A könyvben az üzletember és filantróp fiatalságára emlékezik Seattle-ben töltött gyermekkorától a Harvard egyetemi évekig. Gates 20 évesen, 1975-ben hagyta ott a Harvardot, közvetlenül az előtt, hogy barátjával, Paul Allennel megírták azt a programot, amely megalapozta a Microsoftot. Bill Gates

Fotó: Wikipedia "A húszas éveim eleje óta a nyilvánosság szeme előtt élek, de az azt megelőző életem nem ennyire közismert. Az évek során gyakran kérdeztek a fiatalságomról, a Harvardon töltött időről és a vállalat társalapításáról. Ezek a kérdések ébresztettek rá, hogy az embereket érdekelheti az utazásom, és azok a tényezők, amelyek hatottak rám" - fogalmazott a GatesNotes nevű blogjára írt posztban. A könyvben ki akar térni fiatalkora néhány nehéz részére is. Ezek között arra, hogy nem találta a helyét gyermekként, lázadó kamaszként összeütközött szüleivel, nehezen élte meg valakinek az elvesztését, aki közel állt hozzá, és csaknem kirúgták a főiskoláról. Mindezt pedig az koronázta meg, hogy kimaradt az egyetemről, hogy belevesse magát egy olyan ágazatba, amely akkoriban szinte még nem is létezett - írta. Emellett - fűzte hozzá - azoknak az embereknek a történetét is beleírja a memoárba, akik hittek benne, és segítették abban, hogy a furcsaságait erősséggé változtassa. A könyv brit kiadója, a Penguin Press leírása szerint a kötet korunk egyik legbefolyásosabb emberének bölcs és leleplező önarcképét nyújtja. Gatesnek korábban négy könyve jelent meg, az első kettő a számítógépes forradalommal, valamint az üzlet és technológia integrációjával foglalkozott, az utolsó kettő pedig a klímakatasztrófa elkerülésével és egy lehetséges következő pandémia megelőzésével. A Source Code a 2014-ben a Microsoft éléről távozó Gates első memoárja lesz.

