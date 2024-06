Bölény: Amerika szimbólumát egykor majdnem kiirtották

Az USA-ban számos államnak, többek között Kansasnak, Oklahomának, Észak-Dakotának és Wyomingnek is a buffalo a nemzeti állata, némelyiknek a zászlóján is szerepel.

Fotó: SchisCom



De az amerikai bölényt úgy általában is tisztelet és megbecsülés övezi. Az USA-ban számos államnak, többek között Kansasnak, Oklahomának, Észak-Dakotának és Wyomingnek is a buffalo a nemzeti állata, némelyiknek a zászlóján is szerepel. Majd minden sportágnak van olyan megbecsült csapata, ami nevében viseli a bölényt és ott van a USS Buffalo nevű tengeralattjáró is, az első naszád, amelynek üzemanyagát nukleárisra cserélték. Amerika tehát nem létezhet a bölény nélkül, még ha volt is idő, amikor el akarta pusztítani azt.

(Forrás: SchisCom)