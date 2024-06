Rejtélyes bombatámadás lökte háborús tragédiába Magyarországot

Magyarország feladva addigi óvatosságát, önként lépett be a Szovjetunió elleni hadjáratba



A Honvéd Vezérkar a Kassáról beérkezett jelentés alapján tájékoztatta a kormányzót, illetve a miniszterelnököt az incidensről. Horthy Miklós az 1952-ben Buenos Airesben kiadott emlékirataiban ekként emlékezett meg a kassai bombatámadás híréről: „Június 26-án az a hír lepett meg bennünket, hogy Kassát és Munkácsot bombatámadás érte. Werth vezérkari főnök jelentése szerint az azonnali vizsgálat megállapította, hogy a támadást szovjet repülőgépek hajtották végre.

A Szovjetunió lerohanásának idején még viszonylag nagyobb számban állt szolgálatban a Tupoljev Tu SB-2 kétmotoros szovjet bombázó

Fotó: AFP/RIA Novosti/Anatoly Sergeev-Vasiliev

Egy bombarepeszdarabon a leningrádi hadiszergyár jegyét ismerték fel. Ezzel a „kihívás" bekövetkezett..." A kormányzó a jelentés kézhezvétele után azonnali koronatanácsot hívott össze. (A koronatanács a kormányzó és a Honvéd Vezérkar főnökének jelenlétében megtartott minisztertanácsi ülés volt, a szerk.) A rendkívüli ülésnek az aznapi kassai bombatámadás volt az egyetlen napirendi pontja. A koronatanács ülésén a vezérkari jelentés alapján kész tényként kezelték, hogy szovjet támadás érte Kassát. Az »aljas« incidensen feldühödött kormányzó azt nyilatkozta, hogy az »orvtámadással«, amit Magyarország semmilyen módon sem provokált ki, beállt a hadiállapot a Szovjetunióval.

Horthy kormányzó magas rangú tisztek között

Fotó: AFP

A koronatanács anélkül, hogy alaposabb vizsgálatot rendelt volna el a bombázás körülményeinek feltárására, a kormányzó álláspontját magáévá téve egy ellenszavazat ellenében megállapította, hogy az incidenssel Magyarország hadiállapotba került a Szovjetunióval. A kormány tagjai közül egyedül Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter ellenezte a hadiállapot beálltának azonnali deklarálását mondván »nem kell úgy sietni.« A belügyminiszternek tökéletesen igaza volt, mert ekkora horderejű kérdésben a döntés előtt mindenféleképpen indokolt lett volna részletesebben kivizsgálni az incidens körülményeit, valamint – első lépésként - magyarázatot kérni Moszkvától. Kristóffy követ ekkor még a szovjet fővárosban tartózkodott, és éltek a követség, valamint a külügyminisztérium közötti kommunikációs vonalak is, tehát nem lett volna akadálya az azonnali kapcsolatfelvételnek.

A diplomáciai jegyzéket pedig más, nem hadviselő állam moszkvai követségének közreműködésével is el lehetett volna juttatni a Kremlbe.

Sajnos azonban nem így történt. Talán, ha Bárdossy nem hallgatja el Kristóffy táviratát Molotov üzenetéről, a kormányzó és a minisztertanács is megfontoltabban járt volna el, és nem hoz egy, az ország sorsát alapvetően meghatározó és nem kellően átgondolt, következményeit tekintve pedig tragikus döntést. A történelmi tények ismeretében az ma már a bizonyosság szintjén kimondható, hogy Magyarország nem tudta volna hosszabb távon megtartani a semlegességét sem a náci Németországgal, sem pedig a sztálini Szovjetunióval szemben, egyszerűen már csak az ország geopolitikai helyzete miatt sem.

Bárdossy László miniszterelnök bejelenti az országgyűlés pélnuma előtt a hadiállapot bekövetkezését

Fotó: MTI

Hitler számára Magyarország – mint a későbbi események igazolják –, a harctéri helyzet romlásával kiemelkedő fontosságú hadműveleti területté vált az Ostmark (Ausztria) és a dél-német területek védelme miatt. Amikor pedig 1943-tól a Szovjetunió javára változott a háború menete, Sztálin Kelet-Közép-Európára már mint a jövendőbeli szovjet befolyási szféra részére tekintett, és ehhez tartozott Magyarország is.

A szovjet diktátornak nem voltak különösebb skrupulusai az érdekszférájába tartozó semleges, vagy éppen szövetséges országok szuverenitásával szemben,

lásd a náci áldozat Lengyelország, vagy Csehszlovákia, valamint a Szovjetunióval szemben végig semleges Bulgária sorsát. (Az 1943-as teheráni konferencián a nagyhatalmak között a szovjet befolyási zóna egyébként már de facto eldöntött ténnyé vált.) Mindez nem változtat azon, hogy 1941 júniusában Magyarország még számottevő külső kényszer, illetve fenyegetés hiányában és önkéntes döntéssel lépett be Hitler oldalán a Szovjetunió elleni hadjáratba, amiből később már minden igyekezete ellenére sem tudott kiválni.

Német páncélosok a Barbarossa hadművelet idején, 1941 nyarán a Szovjetunió területén. Magyarország önként lépett be a hadjáratba

Fotó: Bundesarchiv/O.Ang.

A koronatanács döntése után másnap, június 27-én Bárdossy László miniszterelnök az országgyűlés alsóházának plenáris ülésén napirend előtti felszólalásban jelentette be hogy a kassai bombatámadás miatt Magyarország és a Szovjetunió között beállt a hadiállapot, amit a jelenlévő képviselők hangos éljenzéssel és ovációval vettek tudomásul.



Németek, románok, vagy valóban szovjetek voltak-e a támadók?

Egészen 1945-ig az maradt a hivatalos álláspont, hogy Kasát szovjet gépek szándékosan bombázták. Csak a kommunista éra marxista történetírásában került elő az úgynevezett német szál. Eszerint a kassai bombatámadás tudatos és jól előkészített német provokáció volt, amivel azt akarták elérni, hogy a szovjet elleni háborútól addig tartózkodó Magyarországot „beleugrassák” a háborúba. A kommunista történetírás erre legfőbb bizonyítékként a kassai katonai repülőtér egykori parancsnoka, Krúdy Ádám repülőszázados visszaemlékezésére hivatkozott. Krúdy százados ugyanis – állítólag – még a támadás után a miniszterelnöknek címzett jelentésben azt állította,

hogy Kassát három felségjel nélküli német gyártmányú Junkers Ju-52-es bombázta.

Ez az állítás azonban több „szépséghibával” is rendelkezik. Mindenek előtt, ez az állítólagos jelentés mind a mai napig nem került elő. Másrészt, a Junkers Ju-52-es egy olyan hárommotoros, polgári célú, illetve a háborúban szállításra használt típus volt, ami nem rendelkezett bombakamrákkal, és a német légierő soha, sehol sem használta ezt a lassú gépet bombatámadások végrehajtására, mert erre egyszerűen nem volt alkalmas.

Junkers Ju-52 típusú hárommotoros német szállítógép

Fotó: AFP/NurPhoto/Artur Widak

Az összes szemtanú, beleértve a légvédelmi megfigyelőket, és a támadókat üldöző magyar vadászpilótákat is, határozottan azt állította, hogy a támadó gépek kétmotorosak voltak, a Junkers viszont három motorral, kettő szárny, és egy orrmotorral rendelkezett. Krúdy nyilatkozatával azonban más problémák is adódnak, mivel ezt többször is megváltoztatta, így utóbb már nem Junkers JU-52-esként, hanem az olasz gyártmányú Savoya-Marchetti SM 79-esekként prezentálta a Kassát támadó bombázókat. Ezzel ismét az az egyik gond, hogy az SM 79-es is hárommotoros gép volt, a másik pedig, hogy egyetlen darab sem állt ebből a típusból a német légierő szolgálatában. A „német szálat” szintén jelentősen gyengíti az a körülmény, hogy 1941 júniusában Hitler még egyáltalán nem óhajtott magyar részvételt a Szovjetunió ellen indított hadjáratában. Az 1980-as években egy újabb érdekes teória vetődött fel a kassai bombázás lehetséges támadóit illetően.

Savoya-Marchetti SM 79 típusú hárommotoros olasz bombázók

Fotó: Wikimedia Commons

Eszerint a román királyi légierő Savoya -Marchetti bombázói támadták Kassát, ugyanis a román légierő összesen 24 darab SM 79B altípusú olasz géppel rendelkezett, amelyek az alaptípustól eltérően nem három, hanem csak kettő, a szárnyakon elhelyezett motorral rendelkeztek. Amíg a magyar vezérkari főnök, Werth Henrik attól tartott, hogy Románia a Szovjetunió elleni offenzívában való részvétele miatt később jogot szerezhet Észak-Erdély visszakövetelésére a „szövetségi hűség alól kibúvó" Magyarországgal szemben, addig a román vezérkart az töltötte el aggodalommal, hogy amíg a haderejük javát bevetik a keleti fronton, addig Magyarország hadserege lábhoz tett fegyverrel és sértetlenül sorakozik fel a román határon, csak a kedvező alkalomra várva egész Erdély fegyveres visszahódítására.

Az elmélet szerint Romániának tehát komoly érdeke fűződött ahhoz, hogy Magyarország is hadviselő féllé váljon, és kénytelen legyen megosztani katonai erejét.

A „román szál" mellett szólhat az is, hogy a Kassát támadó gépek délkeleti irányba repülve hagyták el az országhatárt, azaz nem szovjet, hanem román terület irányába repültek. A modern történettudományban jelenleg leginkább elfogadott álláspont szerint Kassát valóban a szovjet légierő gépei bombázhatták, ám nem szándékosan, hanem tévedésből.

1941 június 26-án még a magyar határhoz viszonylag közel zajlottak a harcok

Fotó: WW II in Color

1941. június 26-án még a a magyar határhoz viszonylag közel zajlottak a harcok. Szlovákia június 23-án hadat üzent a Szovjetuniónak, így június 26-án a szlovák területek már ellenséges célpontnak számítottak. A szovjet légierő bombázóegységei pedig olyan térképekkel rendelkeztek, amelyeken a Magyarország javára elvégzett határmódosítások még nem voltak átvezetve. Ezért az a legvalószínűbb, hogy a szovjet bombázók tévedésből dobták le bombaterhüket Kassára, az eredeti célpontjuk a Kassához nagyon közeli Eperjes lehetett, ahol a Wehrmacht egy igen nagy teljesítményű rádióközpontja működött. A szovjet kormány egyébként soha nem ismerte el Kassa bombázását, ami Magyarország tragikus hadba lépéséhez vezetett.