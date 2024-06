Egy fekete lyuk nem állhat pusztán fényből

Martín-Martínez szerint a kugelblitzek alkalmazása képtelensége méretek széles skálájára vonatkozik. Kizártak az icipici kugelblitzek, és a hatalmasak is a nanométer kvintilliomodjának századrészű sugarú kugelblitzektől a 100 millió méter sugarúig is lehetetlen. És még ezen a tartományon kívül is egy kugelblitz nagyon valószínűtlen.

Juan García-Bellido elméleti fizikus (aki nem vett részt a tanulmányban) szerint azonban van egy lehetséges kiskapu: Sokkal valószínűbb, hogy a korai univerzumban történhettek ilyen dolgok. Közvetlenül az Ősrobbanás után az univerzum rendkívül gyorsan tágult. Ez a folyamat az infláció. Ez az infláció fluktuációkat nyomhatott a téridő görbületébe, ami a fény összeomlását okozta és ős fekete lyuk keletkezett. Szóval, bár a fény nem hozhat létre fekete lyukakat a saját gravitációnkban, a korábban létező görbület lehetővé tehetett egy kugelblitzhez hasonló valamit.

(Forrás: Science News: https://www.sciencenews.org/)