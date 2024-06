Egy növény, a vetiverfű stabilizálja a karibi szigetek omladozó domboldalait a hurrikánszezonban

A hurrikánszezon heves, kiadós esőzéssel sújtja a Karib-térséget

Fotó: AFP/Brendan Smialowski

A lejtők védelmének fontossága nemcsak az ott élők, hanem a közeli völgyek közösségei számára is kiemelkedő feladatnak számít. "Azokat a területeket, mint Port of Spain, olyan lejtők veszik körül, ahonnan már eltávolították az őshonos növényzetet" – magyarázza Aidan Farrell. Azt is megjegyzi, hogy a hirtelen áradásokat és a földcsuszamlásokat azokkal a szélsőséges időjárási jelenségekkel hozták összefüggésbe, mint például a Trinidadot is érintő trópusi viharok, illetve hurrikánok. "A növényzet helyreállítása segít megtartani a nedvességet, és összetartja a talajt, csökkentve az áradások és a földcsuszamlások kockázatát"- mondja a szakértő. Ám a probléma megoldása folyamatos odafigyelést igényel. "Az ültetés egyszerű, de az egészséges növényzet megőrzése a trópusi száraz évszakban nehéz feladat"-vélekedik Farell.



Természetes védőeszköz lehet a vetiver



Trinidad és Tobago számos hegyvidéki részéhez hasonlóan Paramin is mindig érzékeny volt a régió esős évszakát kísérő földcsuszamlásokra és talajerózióra, bár a terület érintettségére vonatkozó tudományos igényű adatok ritkák. A két sziget helyzete – mivel azok a hurrikánok „fő átjárója” mellett helyezkednek el -, némi védelmet kínál. Bár a hurrikánok eddig csak kétszer értek partot Trinidadban és Tobagóban, a pusztítás azonban nagyon súlyos volt. A Flóra hurrikán 1963-ban sújtott le, és Tobago 7500 házából 2750-et elpusztított, hatalmas földcsuszamlásokat okozott, a fák 75%-át kidöntötte, és 20 embert ölt meg a két szigeten. John Agard, a Nyugat-indiai Egyetem trópusi szigetek ökológiájával foglalkozó professzora szerint azonban az éghajlati válság megváltoztathatja ezt a helyzetet.