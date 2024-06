Fény derült az elefántok döbbenetes képességére

A Colorado State University (CSU) tudósai a nevükön szólongatták az elefántokat, ők pedig válaszoltak. Kiderült ugyanis – ahogy azt a Nature Ecology and Evolution szakfolyóiratban olvashatjuk –, hogy a vadon élő afrikai elefántok névként viselkedő hívóhangokkal szólítják egymást, ami az állatok körében rendkívül ritka képesség.

Fotó: Eric Lafforgue / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

A CSU, a Save the Elephants és az ElephantVoices közös kutatása során gépi tanuló algoritmusok segítségével igazolták, hogy az elefántok vokalizációja tartalmaz egy névszerű elemet, amely az üzenet címzettjét jelöli meg. Megfigyelések alapján ezt már korábban is sejtették, de tudományos alapossággal most először sikerült bizonyítani. A kutatók rögzítették az elefántok hangját, és amikor visszajátszották a megszólalásokat, mindegyikre az az elefánt reagált, amelyiknek az üzenet címezve volt: vagy hanggal viszonozta a megszólítást, vagy megközelítette a megszólalót. A más elefántnak címzett megszólalások nem váltottak ki belőlük ennyire egyértelmű választ.

Az elefántok képesek lehetnek az absztrakt gondolkodásra

„A delfinek és a papagájok is bizonyos értelemben néven szólítják egymást oly módon, hogy a címzett jellegzetes hanghívását utánozzák – mondta el a kutatást vezető Michael Pardo, a cikk vezető szerzője és a CSU és a Save the Elephants posztdoktor kutatója. A Save the Elephants az elefántok kutatásával és megóvásával foglalkozó kenyai szervezet. –

A mi eredményeink ezzel szemben azt mutatják, hogy az elefántok nem a másik hangjának utánzásával szólítják meg egymást, és ez jobban hasonlít arra, ahogy mi, emberek használjuk a neveket.”

Az állatvilágban nem gyakran fordul elő az újfajta hangok elsajátításának képessége, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az egyedek nevekkel azonosíthassák egymást. A nem-utánzó, tetszőleges hangi kommunikáció, amelyben a hangok anélkül jelenítenek meg egyes képzeteket, hogy utánoznák azokat, nagy mértékben kiterjeszti a kommunikációs lehetőségeket, ugyanakkor igen kifinomult kognitív képességeket feltételez.

„Ha a beszédünk csak annyiból állna, hogy mindenféle zajokat keltünk, amik utánozzák annak a hangját, amiről beszélni akarunk, az nagyon erősen korlátozná a kommunikációs lehetőségeinket” – magyarázta George Wittemyer, a CSU Warner College of Natural Resources professzora és a tanulmány társszerzője, aki egyben a Save the Elephants tudományos bizottságának elnöke.