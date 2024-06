Fénnyel fedik fel az élet keletkezésének tudományos elméletét

Tudományos szempontból mitől izgalmas, érdekes és egyedülálló a pécsi Fényfesztivál?

Ha csak magát a fesztivál központi elemét, a fényt nézzük, az egy anyagtalan és tapinthatatlan fizikai jelenség. Mi pedig arra vállalkozunk, hogy ezt úgy vizualizáljuk, ami maradandó élményt nyújt a látogatóknak, és összhangba hozza a tudományt, a technológiát és a művészetet.

A fényművészet egy olyan izgalmas ága a kortárs művészeteknek, amire a technika fejlődése nagy hatással volt és van a mai napig.

A 2016-ban indult Zsolnay Fényfesztivál továbbra is egyedülálló módon tesz kísérletet arra, hogy egy belvárosnyi teret transzformáljon újra a fény segítségével

Fotó: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

Ráadásul sok művész egyszerre innovatív programozó, fejlesztő, folyamatosan feszegetik maguk és eszközeik határait és az újat kutatják, ha úgy tetszik, a technika erejét kihasználva alkotnak a művészetek vizionárius látásmódja szerint. Ezzel párhuzamosan az alkotók gyakran reagálnak tudományos kérdésekre, mert ezek egyre inkább határozzák meg hétköznapi életünket. Jegyezzük meg, sokszor kritikusabbak is a technika fejlődését nézve, mint a hétköznapi fogyasztók.

A Fényfesztivál ebben az izgalmas közegben próbál egy csokorra való alkotást bemutatni, célunk egyszerre gyönyörködtetni és elgondolkodtatni.

Az idei fesztiválon például itt lesz Joanie Lemercier francia fényművész, akit a XXI. századi digitális művészet legnagyobb hatású alkotói között tartanak számon, (népszerűségét mutatja, hogy Jay Z-vel és Flying Lotus-szal is együttműködött már.) A környezetvédelmi aktivistaként is tevékeny Lemerciert a klímaváltozás és a környezetpusztítás intenzíven foglalkoztatja, Pécsett látható alkotása pedig kritikát fogalmaz meg a technológia fejlődéséhez társított általános optimizmusunkkal kapcsolatosan. Fontos szerepet kap az ismeretterjesztés is.

A fesztiválon lesz például egy Entrópia című, öt perces immerzív 3D vetítés, ami az élet keletkezésének tudományos elméletét kutatja.

Az alkotás egy utazás az élet evolúcióján keresztül, több ökológiai szinten halad át egymással összefüggő fejezetekben. A legegyszerűbb formáktól a legbonyolultabb összetettség szintjéig változik a képi világ, a nano mérettől a bolygó léptékű nagyságig haladunk, minden fejezet a létezés különböző szintjeibe ad bepillantást.