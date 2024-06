A sofőr figyelmetlensége vezetett az osztrák–magyar trónörökös halálához

Kivégzés helyett börtön

Princip – ahogyan Čabrinović is – bevette a ciánt, de nála sem hatott. A merénylőt elfogták és halálra is akarták ítélni, ám az esemény idején még nem töltötte be a huszadik életévét. Ez azért volt fontos, mert az akkori jogszabályok szerint húsz év alatti embert nem lehetett kivégezni, bármit is követett el, így börtönbe került.

Gavrilo Princip – már a börtönévei alatt

Fotó: Photo by Ann Ronan Picture Library / Ann Ronan Picture Library / Photo12 via AFP

Čabrinović 1916-ban, Princip pedig két évvel később a börtönben halt meg.

A bécsi koronatanácsban heves viták dúltak ezután, hogy miként reagáljanak a kialakult helyzetre. Július 23-án a dualista birodalom egy ultimátumot küldött Szerbiának, de ezt a király, I. Péter elutasította. A merénylet után kereken egy hónappal később a Monarchia hadat üzent Szerbiának, ami egyben a világháború kezdetét is jelentette.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.