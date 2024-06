Titkos helyre bukkantak, ami évezredeken át vonzotta a közösségeket

A terület egy kis folyó árterével határos, de egy kissé magasabban fekvő területen található. Ez azt jelenti, hogy kiváló helynek számított az emberi letelepedés céljából, mert számos különböző erőforrást, például vizet, vadakat, halat, táplálékként szolgáló növényeket és faanyagot is biztosított viszonylagos közelségben. Emellett kitűnő adottságú lakó- és mezőgazdasági területeket is nyújtott, mindezt minimális árvízveszély mellett. A hasonló földrajzi fekvésű helyszínekről újra és újra bebizonyosodik, hogy a különböző közösségek vonzónak találták ezeket, amit most a több száz méteres körzetben talált történelmi urnaleletek is megerősítettek. Találtunk itt egy 1,2 méter vastag, mesterségesen létrehozott talajréteget is, ami a késő középkorból származik, és ami megvédte a korabeli jellegzetességeket és leleteket a későbbi, modern mezőgazdasági munkálatok által okozott lehetséges károktól