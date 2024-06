Nem bizonyult tartósnak a brit gátrombolók sikere

Körülményes kezdetek

Ahhoz, hogy az akciót végrehajthassák, több akadályt is át kellett hidalni. Először is, korábban soha nem hajtottak végre ilyen jellegű légi offenzívát, így legelőször egy új századot hoztak létre a feladathoz. Ez a 617-es számot viselte (az egység ma is létezik). A századba olyanokat kerestek, akik már legalább 30 bevetést teljesítettek. Vezetésével Guy Gibson alezredest bízták meg, aki ekkor már több, mint 170 éles bevetést tudhatott maga mögött. Ezenfelül kellett egy megfelelő rombolóeszköz is.

Guy Gibson alezredes, a gátrobbantó század parancsnoka

Fotó: Wikimedia Commons

Erre a megoldást Barnes Wallis mérnök dolgozta ki a „pattanó bombákkal”, amelyeket kifejezetten erre a célra fejlesztett ki. A probléma az eszközök súlyában rejlett, ugyanis egy ilyen bomba négytonnás tömeggel rendelkezett,

ezért szállításukhoz a meglévő Lancester bombázókat is át kellett alakítani.

Ezután egy hathetes gyakorlatozás következett, ami során kiszámolták, hogy a gépeknek 350 km/h sebességgel kell haladnia 18 méteres magasságban, hogy a kioldott bomba a víz felszínén pattanva a gát előtt kezdjen süllyedni és egy vízalatti detonáció kíséretében rombolja le azt. Hogy hatékonyabban szimulálhassák az éjszakai környezetet, a gépek üvegét elsötétítették és a személyzet is sötétített szemüvegben hajtotta végre a teszteket.

A Ruhr-vidéki pusztítók

Miután Gibson úgy ítélte meg, hogy eleget gyakorlatoztak beosztottjai, egy utolsó próba elé állította őket. A RAF az Elan-völgyi víztározónál lévő Nant-y-Gro gátat nézte ki célpontnak, ami Közép-Walesben található egy mesterséges tónál. Ez a létesítmény ekkorra már egy ideje használaton kívül volt.

Wallis Barnis, a pattanóbombák kifejlesztője

Fotó: Wikimedia Commons

A kísérlet után a bevetésre 1943. május 16-17-én került sor. 19 géppel indultak el, amelyet három csoportra osztottak.

Az első 9 gépből állt, célpontja a Möhne és az Eder-gát volt.

A második csoport 5 légi járműve feladatként a Sorpe-gát elpusztítását kapta, míg a harmadik csoport 5 eszköze a tartalék volt. Az irányítás morze-kommunikációval történt, és három kulcsszóval adhatta meg a támadóalakulat az akció állását. A „goner” a bombák kioldását, a „nigger” a Möhne pusztulását, a „dinghy” pedig az Eder megsemmisülését jelentette. A „nigger” kód Gibson fekete labradorjának nevéből jött, azonban az állat – mint rossz ómen – a bevetés napján elpusztult.