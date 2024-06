Idén még korábban jött el a túlfogyasztás napja

Földünk erőforrásai végesek, és mind hazai, mind globális szinten egyre kevesebb idő alatt éljük fel azt az erőforrást, amit a bolygó egy év alatt újra tud termelni.

A magyarok túlfogyasztása azonban még a világátlagnál is rosszabb, hiszen mi idén már május 25-én felhasználtuk ezeket az erőforrásokat (a globális túlfogyasztás napja tavaly augusztus 2-ára esett), egy év leforgása alatt több mint 2,5 Földnyit fogyasztottunk.

Mindez azt jelenti, hogy a bolygó erőforrásai és élővilága nem tud olyan ütemben regenerálódni, amilyen tempóban mi elhasználjuk azokat: mintha a telefonunk akkumulátorát minden éjszaka csak 10%-nyival tudnánk tölteni, de napközben 15%-ot merítenénk. Értelemszerűen pár nap után teljesen lemerülne az akkumulátor.

A túlfogyasztás mérséklése a vállalatok, kormányok és az egyének feladata is, és szerencsére ma már sokunk életébe beépült néhány jó szokás – például arra már egyre többen figyelnek, hogy egyszer használatos szatyrok helyett saját vászontáskát vigyenek magukkal a bevásárláshoz, vagy hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot, de ételből még mindig túl sokat dobunk ki, tehát élelmiszer-vásárlásunk tudatosságán még lehetne javítani. Egy Hollandiában, Finnországban, Magyarországon, Olaszországban, Lengyelországban és Svédországban végzett friss felmérésből kiderült, hogy a magyarok 83%-a támogatja, hogy az Európai Unió jogszabályt fogadjon el a természet helyreállításáról, tehát a hazai lakosság többsége kiáll a természetvédelem mellett, amitől elválaszthatatlan a fenntarthatóság.

Tavaly még május 30-ára esett a hazai túlfogyasztás napja, 2024-ben ez a nap már május 25-én eljött – ez azt jelenti, hogy kevesebb mint öt hónap alatt feléltük az egy évre elegendő erőforrásadagunkat.

Fotó: Greendex / Greendex

A fenntartható életmód elkezdése vagy a szintlépés akár izgalmas kihívás, élvezetes tanulási folyamat is lehet. Például új ízeket fedezhet fel, aki ha csökkentjük a húsfogyasztást, és bevezetjük étrendünkbe a hazai, szezonális élelmiszerek fogyasztását – ma már az interneten is rengeteg recept elérhető, ha belevágnánk ebbe a gasztrokalandba. De kipróbálhatjuk azt is, hogy másodkézből vagy csere-bere alapon milyen egyedi ruhatárat állíthatunk össze magunknak, esetleg új vásárlás helyett arra szánunk egy kis időt, hogy a meglévő darabjainkból kreálunk új szetteket.