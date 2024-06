Időjárás júniusban: a tornádók vagy a jégesők okoznak nagyobb károkat?

A jégeső betörte az autó szélvédőjét

Fotó: Jerry Bell/KOA

Hatótávolságuk és gyakoriságuk miatt a jégesők különleges kihívást jelentenek a biztosítási ágazat számára is, hiába van ott a jégeső ponyva vagy az időjárás radar. Vagy az eső radar óráról órára, ami megmutatja a holnapi időjárást is.

A holnapi időjárás veszélyesebb lesz, mint egy tornádó

Az Egyesült Államokban feljegyzett legnagyobb jégeső átmérője elérte a 20 centimétert és 2010 júniusában Dél-Dakotában regisztrálták. De még a kisebb kövek is jelentős károkat okozhatnak. Giammanco szerint a jégeső már 2,5 centiméternél elkezdheti károsítani a növényzetet. Már 3,8 centimétertől behorpadhatnak az autók és a régebbi zsindelytetők; 5 centiméternél megrepeszti az autók szélvédőjét, és károsítja a legtöbb építőanyagot.

Ha azonban mi vagy az ingatlanunk egy tornádó keskeny útvonalába kerül, akkor a veszély extrém mértékű: a jégeső a nagyobb biztosított károkat fogja okozni, de egy tornádó az életünkbe kerülhet

– gondolkodik Gensini, hozzátéve, hogy a legerősebb, forgó és tornádóképző zivatarokat - az úgynevezett szupercellákat - ugyanazok a légköri feltételek hozzák létre, amelyek valószínűleg jégesőt is okoznak.

Az időjárás június végén felér egy természeti katasztrófával

Fotó: Pinterest

Gensini és munkatársai hamarosan megjelenő tanulmánya szerint az éghajlatváltozás erősíti a viharok felhőáramlását. A szakember elmagyarázza, hogy a légáramlatok úgy működnek, mint egy felfelé irányuló hajszárító;

minél erősebb a légáramlat, annál nagyobb a jéggolyó, amelyet a tetején egyensúlyozni lehet. Ezért ahogy a feláramlás erősödik, úgy keletkezhetnek nagyobb jégesők.

A felmelegedő éghajlat azonban azt is okozza, hogy több, kisebb jégeső is elolvad, mielőtt a földre érne. A nagy jégeső körülményei valószínűleg kedvezőbbé váltak, ahogy az általános éghajlat felmelegedett, és a tornádók változékonysága is várhatóan növekedni fog. Ennek oka a hőmérséklet és a páratartalom emelkedése az alsó légkörben.