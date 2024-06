Ijesztő dolog történik a testünkkel az űrben

Amióta csak embereket küldünk az űrbe, számos alkalommal megtapasztalhattuk, hogy az űrutazás extrém körülményei – különösen a gravitáció drasztikus csökkenése – alaposan nyomot hagynak az űrutazók egészségén.

A gravitáció hiánya kedvezőtlenül befolyásolja az immunműködést

Fotó: Xinhua via AFP

Az öregedés titkait kutató kaliforniai intézet, a Buck Institute for Research on Aging kutatói most először derítették fel az egyes sejtek szintjén, hogyan befolyásolja a gravitáció hiánya az egyes immunsejtek működését. A David Furman és Daniel Winer, valamint a Weill Cornell Medial College-ben dolgozó Christopher E. Mason által társ-rangidős szerzőkként jegyzett közlemény, amely a Nature Communications szakfolyóiratban látott napvilágot, alaposan körüljárja azt a kérdést, miként hat a gravitáció az immunsejtekre, és azonosítja azokat a lehetséges gyógyászati táplálékkiegészítőket, amelyek ellensúlyozhatják a mikrogravitáció immunrendszerre gyakorolt kedvezőtlen befolyását.

„Megmutatjuk, miként alakítja a szimulált mikrogravitáció az immunsejtek működését, és hogyan módosítják a gravitációs erő változásai e sejtek funkcióját az egyedi sejtek szintjén – ismertette Winer. – A felbontásnak ez a szintje új és izgalmas lehetőségeket teremt a mikrogravitáció sejtekre gyakorolt hatásának megértésében.”

Az immunrendszert és az öregedést is befolyásolja a világűr

Mikrogravitációs körülmények között tartott sejtek, valamint a Nemzetközi Űrállomást megjárt űrhajósok és egerek adatainak felhasználásával a kutatók teljes képet tudtak alkotni arról, hogyan befolyásolja a csökkent gravitáció a perifériás vérben található különböző immunsejteket. A vizsgált sejtek között az immunrendszer kulcsfontosságú sejtes összetevői:

limfociták (nyiroksejtek) és monociták (falósejtek) szerepeltek.

A tanulmány eredményei alkalmazhatók lehetnek az immunrendszer természetes öregedése terén is, ugyanis az öregedés során megfigyelt változások hasonlítanak azokra, amelyeket az űrutazókon észleltek a tudósok. A kutatócsoport felvázolja továbbá, hogyan érdemes a nullaközeli gravitáció kártékony hatását ellensúlyozó vegyületeket keresni, és bemutatja, hogy az egyik ilyen vegyület, a kvercetin nemcsak az űrutazás során elszenvedett immunkárosodás, hanem a normális földi öregedéssel járó immunrendszeri hanyatlás mérséklése terén is ígéretes.

Munkánkra forrásként tekinthetünk annak jobb megértéséhez, vajon miért és hogyan változik az immunrendszer a szimulált mikrogravitáció és a valódi űrutazás körülményei között – ismételte el Furman. – Utat mutatunk továbbá ahhoz, hogy a normális immunitás e zord körülmények közepette is fenntartható legyen.”

A földközeli pályán keringő, például a Nemzetközi Űrállomáson szolgálatot teljesítő űrhajósoknál rendszeresen jelentkeznek immunrendszeri zavarok: fertőzéseket kapnak el, alvó vírusok lendülnek bennük működésbe, és bőrérzékenység alakul ki náluk. Ezek a problémák már a rövidebb űrrepülések alatt is felütik a fejüket.