A dicséret és a simogatás segíti a kutyák tanulását

Dr. Gácsi Márta, a HUN-REN-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa kiemeli: “A legizgalmasabb eredményünk, hogy az alvás csak egyetlen konkrét esetben javította a kutyák teszteredményeit, amikor az először “kontrolláló” tanítást kapott csoport másodszor is hasonló tréningre számított, de akkor már “megengedő” stílusban tanítottuk őket. Úgy véljük, a pozitív meglepetés és az alvás együttes hatása javította a tanulási sikerüket.”

A kutatás eredményei felhívják a figyelmet arra, hogy

a szociális megerősítésnek (dicséret, simogatás) fontos szerepe van a kutyák jólétében és tanulási sikerében.

A szociális megerősítés hiánya, illetve a szidás stresszt okozhat a kutyáknak, különösen, ha tréner tanítja őket, ezt pedig érdemes figyelembe venni a tanítási módszerek megválasztásakor.

Ez a tanulmány nemcsak a kutyák tanulásába nyújt mélyebb betekintést, hanem az ember egyes tanulási folyamatainak a megértéséhez is közelebb vihet minket. Emellett a gazdák és kutyakiképzők számára is hasznos információkhoz jutottunk, hiszen további tudományos megerősítést nyert, hogy kedvenceink jóllétére és tanulási sikerére egyaránt jó hatással van, ha nemcsak étellel jutalmazzuk, hanem dicsérjük, simogatjuk is őket a jó teljesítményért.