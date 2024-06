Hátborzongató felfedezés: rengeteg mikroműanyag van a vérünkben

A mikroműanyag ma már mindenhol ott van



Az eBioMedicine folyóiratban publikált új, kínai kutatók által készített tanulmány nemrég arról számolt be, hogy a szív és az agy artériáiból, valamint az alsó lábszárak mélyvénáiból műtéti úton eltávolított vérrögökben mikroműanyagokat találtak. És bár ez csak egy kis méretű vizsgálat, amiben harminc beteg vett részt, de igazolja egy korábbi vizsgálat eredményeit, amiben a kutatók az artériás plakkokkal foglalkoztak és 34 hónapon keresztül követték összesen 257 páciens egészségi állapotát. A szakemberek megállapították, hogy

a mikroműanyagok jelenléte a plakkokban növelte a későbbi szívroham vagy stroke kockázatát, és mindkét talált egy lehetséges összefüggést a vérrögökben lévő mikroműanyagok szintje és a betegségek súlyossága között.

Mikroműanyagok: fibrin (fehér szálak) a vörösvértestek körül egy vérrögben, 3000x-es nagyítással

Fotó: Micro Discovery/Getty Images

A vizsgálatban részt vevő harminc pácienst megműtötték, hogy eltávolítsák a vérrögöket, miután stroke-ot, szívrohamot vagy mélyvénás trombózist szenvedtek el – egy olyan állapotot, amikor a vérrögök a mély vénákban, jellemzően a lábakban vagy a medencében alakulnak ki. Az átlagosan 65 éves páciensek különböző egészségügyi előzményekkel és életmóddal rendelkeztek, például dohányzás, alkoholfogyasztás, magas vérnyomás vagy cukorbetegség esetében. Naponta használtak műanyag termékeket, míg lakóhelyüket tekintve nagyjából megoszlottak a vidéki és a városi területek között. Az összesen harminc vizsgált vérrögből huszonnégyben mutattak ki különböző koncentrációban különböző formájú és méretű mikroműanyagokat a kémiai elemzési technikákkal.

A vizsgálatok során ugyanazokat a műanyagtípusokat azonosították, mint amelyeket az artériás plakkok esetében korábban már kimutattak: polivinil-kloridot (PVC) és polietilént (PE).



Ez nem meglepő, mivel a PVC (amelyet gyakran használnak az építőiparban) és a PE (amelyet elsősorban palackokban és bevásárlótáskákban használnak) a két leggyakrabban gyártott műanyag. Az új tanulmány a rögökben úgynevezett poliamid 66-ot is kimutatott, amely egy szövetekben és textíliákban gyakran használt műanyag. A most azonosított tizenöt típus közül a PE volt a leggyakoribb műanyag, az elemzett részecskék 54 százalékát tette ki.

Elősegítik a vérrögképződést



A kutatók azt is megállapították, hogy azoknál a betegeknél, akiknél a vérrögökben magasabb volt a mikroműanyagok szintje, megemelkedett a D-dimer szint is, mint azoknál, akiknél nem mutattak ki mikroműanyagokat a trombusokban.

A D-dimer egy fehérje fragmens, amely a vérrögök lebomlásakor szabadul fel; általában nincs jelen a vérplazmában. Így a

vérvizsgálat magas D-dimer-szintje vérrögök jelenlétét jelezheti, amiből a tudósok arra következtettek, hogy a mikroműanyagok valamilyen módon összeállnak a vérben, és elősegítik a vérrögképződést.



Ennek vizsgálatához azonban további kutatásokra van szükség; az új tanulmány nem mérte a mikroműanyagokat a betegek vérében, ráadásul megfigyeléses vizsgálatról van szó, ami csak a lehetséges összefüggésekre, nem pedig az okokra utalhat.

A mikroműanyagok ma már mindenhol ott vannak

Fotó: Pinterest

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a mikroműanyagok az érrendszeri egészséggel összefüggő potenciális kockázati tényezőként szolgálhatnak. Sürgősen szükség van egy nagyobb mintaméretű jövőbeli kutatásra az expozíció forrásainak azonosításához és a tanulmányban megfigyelt tendenciák validálásához

– mondta Tingting Wang, a kínai Shantou University Medical College First Affiliated Hospital of China klinikai kutatója a ScienceAlert online tudományos portálnak.

Hozzátette: mivel a mikroműanyagokat korábban emberi tüdőszövetben és vérmintákban is kimutatták, könnyen elképzelhető, hogy ezek a mikroszkopikus méretű műanyagdarabok könnyen eljutnak a környezetünkből a szervezetünkbe és a vérrögökbe. Még akkor is, ha a tudósok jelenleg nem tudják lépésről lépésre nyomon követni ezt az útvonalat, ahogyan megtörténik.

Egy 2023-as tanulmány korábban tizenhat műtéti úton eltávolított vérrögben mutatta ki a mikroműanyagok kémiai „ujjlenyomatait”. Most Wang és csapata munkája alapján (amely infravörös kémiai képalkotást és más módszereket használt)

már van némi fogalmunk arról, hogy ezek a műanyagrészecskék milyen koncentrációban lehetnek a vérrögökben, és milyen lehetséges egészségügyi hatásuk lehet.

A műanyagtermelés közben egyre csak növekszik, a fosszilis tüzelőanyagokat gyártó vállalatok pedig egyre nagyobb mennyiségben termelnek műanyagot.