Miniszterelnökként sem tért ki a kardpárbaj elől Tisza István

Régi riválisok hívták ki egymást párbajra

A hazai párbajvirtus története egészen a honfoglalás utáni időkbe nyúlik vissza, amikor a Konstantinápolyt ostromló magyarok egyikét kihívta a város bajnoka. Egy Botond nevű harcos végül vállalkozott a megmérettetésre, és le is győzte a görög óriást. A középkori párviadal légkörét még Arany János is megörökítette a Toldi című művében, amikor a főhős a cseh vitéz ellen indul. Az igazságtételnek ezt módját már Mária Terézia rendelkezése óta a törvény igyekezett korlátozni, ennek ellenére még a 20. századból is számos párbajt ismerünk, amelynek a főszereplői többségében politikusok voltak.

Kardpárbaj az 1870-es években

Fotó: Wikimedia Commons

1914 májusában Tisza István, Magyarország miniszterelnöke és Rakovszky István, a Katolikus Néppárt országgyűlési képviselője egy parlamenti ülésen összeszólalkoztak. A két férfi közötti viszonyt a vita előtt sem lehetett éppenséggel harmonikusnak nevezni, így néhány szó könnyedén megsértette a felek között fennálló törékeny békét. Egyes források szerint már a néppárti politikus egy rövid parlamenti felszólalása is elég volt ahhoz, hogy indulatokat váltson ki a kormányfőből.

Karddal a becsületért

A következő napokban a felek két-két személyt neveztek ki az ügy tisztázására, bár ekkor már valószínűleg tudták, hogy a fegyvereké lesz a végső szó. A két arisztokratát képviselő segédek végül megállapodtak, hogy párbaj útján rendezik a konfliktust. A Rakovszkyt képviselő Windisch-Graetz Lajos herceg és Pallavicini György őrgróf

ravaszul a pisztolyt javasolták az összecsapás eszközének, mivel köztudott volt, hogy egy korábbi szemműtét miatt Tisza így hátrányból indulna.

A miniszterelnök nevében eljáró Vojnich Sándor és herceg Odescalchi Géza természetesen ezt nem fogadta el. A felek végül kardpárbajban egyeztek meg, amelyet addig vívnak, míg az egyik fél fel nem adja vagy nem válik harcképtelenné.

Gróf Tisza István

Fotó: Wikimedia Commons

A diplomatikus eszközöket lovassági szalonkardokra cserélő magyar urak párbaja rendkívül hevesen indult. Az öt körön át zajló küzdelem első felvonásában mindketten megsérültek, de ez nem volt akadálya a folytatásnak. A jelenlévő orvosok tanácsára a harmadik kör után egy rövid pihenőt tartottak, majd ismét a fegyvereké lett a főszerep.