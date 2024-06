Hatalmas bajba kerülhetnek a fiatalabb cukorbetegek

A diabétesz és a rák kapcsolata

Erre a jelenségre többféle magyarázat létezik a szakirodalomban.

Az egyik, hogy a daganatok kialakulásában szerepet játszhat az inzulinszint megemelkedése.

„Hyperinzulinémiának vagy inzulinrezisztenciának nevezzük azt a diabéteszt megelőző állapotot, amikor a vércukorszint még normális, de a szervezetnek már több inzulinra van szüksége ahhoz, hogy a sejtek a cukrot a vérből fel tudják venni. Ez a megnövekedett inzulinszint lehet az egyik oka a megnövekedett daganat-kockázatnak” – tette hozzá dr. Safadi Heléna.

Fotó: BSIP via AFP

A kutatók ezért a szűrési irányelvek átgondolására hívják fel a figyelmet.

„Fontos lenne, hogy már a fiatalabb generációnál is elkezdődjön a rendszeres diabétesz vagy inzulinrezisztencia szűrés. Mivel a negyveneseknél a legjelentősebb a daganati kockázatkülönbség a cukorbetegek és az egészséges populáció között, ezért jelentősége lehet annak is, hogy a vizsgált ráktípusokra is szűrjék őket” – fejtette ki dr. Lám Judit, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának egyetemi docense, a tanulmány társszerzője.