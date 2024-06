Ezek a veszélyek leselkednek a szemeinkre a vízben

Mély víz csak úszóknak, felhevült testtel ne ugorjunk a hideg vízbe, evés után várjunk 30 percet, mielőtt a medencébe megyünk, és ne ússzunk túl a bóján. Ezeket a vezényszavakat már kisgyerekkorunkban igyekeznek belénk verni, ha nyári strandolásról van szó, de olyan jó tanácsot kevésbé hallunk, hogy közben hogyan ügyeljünk egyik legféltettebb kincsünkre, a szemünk egészségére. Dr. Török Mátyás, a Budai Szemészeti Központ szemész orvosa összeszedte azokat a szabályokat, amelyeket érdemes szem előtt tartani vízparti nyaralás közben.

Fotó: Science Photo Library via AFP

Klór és egyéb vegyi anyagok

A klór és a sóoldat alapvető szerepet játszik az úszómedencék fertőtlenítésében. Ezek az anyagok azonban árthatnak a szemünknek. Akár már rövid ideig tartó kontakt esetén is szemirritáció alakulhat ki. Ennek tünete a szúró, égő, száraz szem érzés, amit gyakran a szemfehérje pirosodása is kísér. Az úszómedence pH-egyensúlyát 7,2-7,8 közé optimalizálják, az emberi szemfelszín pH-ja pedig 7,5 körüli. Ha a víz pH-ja 7,2 alá süllyed, az már csípheti a szemünket, és ugyanígy nem szerencsés, ha az érték 7,8 fölé kúszik. Ha a strandon túlságosan klórosnak éreznénk a medence vizét, semmiképp ne nyissuk ki a szemünket a víz alatt. Ha pedig olyan szerencsések vagyunk, hogy saját medencénk van, gyakran mérjük a víz pH-értéket, és az előírtaknak megfelelően állítsuk be a kémiai összetételét.

Védjük a könnyfilmet

A könnyfilm egy olajból, vízből, fehérjéből és enzimekből álló védőgát, amely a szaruhártya elülső részét borítja. Az egyik fő ok, amiért a medence vegyszerei irritálják a szemet, az az, hogy elmossák az egészséges könnyfilmet, így a szaruhártya védtelen marad. Ha ez gyakran előfordul – mondjuk egy állandóan úszással töltött nyár során –, akkor ez száraz szem szindrómához vezethet, egy olyan állapothoz, amelyben a könnyfilm nem működik megfelelően, vagy összetétele nem optimális. Úszás előtt és után tartósítószer-mentes műkönny alkalmazása segíthet a könnyfilm támogatásában.

Aki rendszeresen úszik annak mindenképp érdemes műkönnyel átmosni a szemfelszínt medencehasználat után, még akkor is, ha úszószemüveget használ, mert a szemre kerülő irritáló anyagok hosszútávon visszatérő szemgyulladást is okozhatnak.