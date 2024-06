Szívesen látogatott Budapestre a házassága miatt lemondó brit király

Wales hercegét fiatal korától uralkodásra nevelték. Az első világháború kitörésével őt is besorozták, bár aktív frontszolgálatot nem látott el. Ennek ellenére a háború alatt látott borzalmak későbbi döntéseit nagyban befolyásolták. Az ifjú trónörökös a világégés után körutazásra indult a birodalomban, és nemcsak felmérte problémáit, de igyekezett megoldást is találni azokra.

Kérészéletű uralkodás

Eduárd nem vetette meg a nők társaságát, különösen a nála idősebb és férjezett asszonyok vonzották. A hölgyek jöttek és mentek, időről időre más tűnt fel a herceg oldalán. A helyzet 1930 körül változott nagyot, amikor beleszeretett egy amerikai üzletember feleségébe. Wallis Simpson és a királyi sarj kapcsolata az évek során csak erősödött, amely később súlyos problémához vezetett. Az időközben VIII. Eduárd néven trónra lépő férfira már egészen más szabályok vonatkoztak, mint korábbi státuszában.

Az ifjú Eduárd, mint walesi herceg ( a képen jobbról a második) testvéreivel, 1912-ben

Fotó: SchisCom

A szándéka, mely szerint feleségül szeretne venni egy kétszer elvált nőt, nemcsak önmagát, de a birodalmat is válság közeli állapotba taszította. A tervezett házasságot az egyház és a kormány is hevesen ellenezte. A feloldhatatlannak tűnő morális konfliktus végül a szerelem javára dőlt el. A király még egy évet sem uralkodott, amikor 1936 decemberében lemondott fivére javára a koronáról, hogy egybekelhessen szíve választottjával.

A pálinka hazájában

Eduárd szeretett utazgatni, a számtalan meglátogatott ország közül többször tette tiszteletét hazánkban is. Tartózkodását és magyarországi programjait szinte minden alkalommal nagy sajtóvisszhang kísérte. 1935 elején egy egész bőröndflotta kíséretében érkezett a fővárosba. Érdekelték a hazai régiségek és ötvösüzletek, kedvesével gőzfürdőben relaxált és a Margit-szigetet is bejárta.

A kulináris finomságok közül a barackpálinka különösen ízlett a trónörökösnek.

Belevetette magát a korabeli Budapest éjszakai életébe, a Kakukk vendéglőben pedig a remek fogások mellett a cigányzene világába is elkalauzolták a herceget.

Eduárd és felesége, Wallis Simpson

Fotó: Thompson Paul

Horthy Miklós kormányzó ez alkalommal, majd későbbi látogatásai során is vendégül látta a királyi sarjat. Vadászat apropóján 1935 szeptemberében és 1937-ben is járt az országban. Az úri elfoglaltságok közül nem maradhatott ki a lóverseny és a fogadás sem, sőt a karikásostorral is megismerkedett. Lemondását a londoni magyar nagykövet veszteségként értékelte, hiszen a magyarokról kialakult véleménye a későbbiekben hasznára válhatott volna a nemzetnek.