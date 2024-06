Kicsinyes nagyhatalmi bosszú és intrika szülte a trianoni tragédiát

Károlyi Mihály a padovai fegyverszüneti megállapodás újratárgyalását kezdeményezte az antantnál

Fotó: Wikimedia Commons

Az 1918 decemberében Belgrádban lefolytatott tárgyalások »sikereként« a demarkációs vonalat délről és keletről is jelentősen visszatolták a románok, illetve a szerbek javára és Magyarország kárára. Amikor 1919 márciusában az antant a Tiszántúl kiürítésére is felszólította a budapesti kormányt, a Vix-jegyzéket visszautasító Károlyit március 21-én megbuktatták Kun Béla kommunistái. A Tanácsköztársaság 133 napos rémuralma még tovább rontotta az ország esélyeit, bár Károlyi tehetetlen, hibát hibára halmozó radikális liberálisaival szemben Kunék javára szól, hogy legalább – még ha csak ideiglenesen is-, kiverték a cseheket a Felvidékről.

A magyar kommün vezére, Kun Béla

Fotó: Wikimedia Commons

A békedelegáció kiutazása idején, 1920 januárjában így tehát egy, a háborúban és a forradalmakban kivérzett, cseh, román és szerb megszállás alá került meggyötört országnak kellett megvédenie az igazát, vagy legalább a becsületét.



Legyünk-e öngyilkosok, hogy ne haljunk meg?



Amikor a magyar küldöttség megérkezett Párizsba, a delegáció vezetője, Apponyi Albert gróf 1920. január 16-án előadhatta a magyar álláspontot, mindenféle érdemi vita nélkül. A delegációvezető érveit a nemzetközi hírű földrajztudós, gróf Teleki Pál és munkatársai által elkészített híres „Carte Rouge” vagyis a történelmi Magyarország etnikai viszonyait tudományos pontossággal feltüntető vörös térkép és ugyancsak részletes mellékletei segítségével kívánta alátámasztani.

A híres vörös térkép, a "Carte Rouge"

Fotó: Wikimedia Commons

A magyar békeküldöttség minden reményét Wilson amerikai elnök tizennégy pontjába vetette. Wilson, aki az igazságosság és az önrendelkezés elveinek érvényesítését szorgalmazta a békeszerződésekben, a nemzetiségi többségű területeket tekintette mérvadónak az új országhatárok megállapításánál. Erre hivatkozott a magyar delegáció is,