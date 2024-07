A hulladéklerakók toxikus „örök vegyi anyagokat szivárogtatnak a levegőbe

Per- és polifluoralkil anyagokat (per- and polyfluoroalkyl substances: PFAS), észleltek néhány floridai hulladéklerakóból szivárgó gázban, olyan, vagy még nagyobb mennyiségben, mint amennyi a hulladékból szivárgó folyadékban van. Erről számoltak be a kutatók június 26-án az Environmental Science & Technology Letters magazinban. Ezeket a kemikáliákat már összefüggésbe hozták a rákkal, gyenge immunrendszerrel, gyermekeknél a fejlődési problémákkal, és egy csomó más káros egészségügyi hatással.

A hulladéklerakók folyadéka és gáza közti diszkrepancia szignifikáns, mert összehasonlítva a kifolyást összehasonlító rendszerekkel, a gázokat gyűjtő rendszerek távolról sem olyan hatékonyak. Ráadásul a gáznak az a része, amit helyben fognak be általában nincsenek megsemmisítve. Az a nagy probléma, hogy hogyan kezeljék ezt a nagyon koncentrált kivont gázt.

A PFAS molekulák reziliens szén- és fluoratom láncokat tartalmaznak, amik hozzájárulnak a hőállóságukhoz, zsírállóságukhoz és vízállóságukhoz, valamint, hogy széleskörűen alkalmazzák a fogyasztói termékekben, mint például az esőkabátok, kozmetikumok, és teflon konyhai edény. De ezek a kötések azt is okozzák, hogy elidőznek a környezetben, vannak melyek több, mint 1.000 év alatt bomlanak le.

Nem meglepő módon a kutatók azt találták, hogy ezek az örök vegyi anyagok összegyűlnek a legtöbb, ha nem mindegyik USA hulladéklerakóban és csurgalékukban. Például egy 2023-as EPA jelentés azt mutatta, hogy több, 200 hulladéklerakó több mint 95%-ából származó csurgalék tartalmaz PFAS anyagokat országszerte és 63 különböző fajta PFAS anyagot azonosítottak. De néhány tanulmány vizsgálta, hogy milyen fajta és milyen mennyiségű PFAS szivárog a hulladéklerakó gázba.

Az új tanulmányban a kutatók 3 városi szilárd hulladék helyszínből mintát vettek és analizálták. Az ellenőrzött 27 PFAS fajtából 13-at észleltek, koncentrációjuk pedig 210-940 billiomodrész (ppt: parts per trillion) volt. A mintákban egy olyan vegyület dominált, ami tipikusan a gázban létezik, ez a fluorotelomer alkoholok, és olyan koncentrációt értek el, ami némileg hasonlít a PFAS anyaggyártó létesítmény közelében lévő talajból származó gőzökben van.