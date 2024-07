A szupertitkos akció: amikor egy kémnő elcsábította az atombomba titkát eladó árulót

Filozófiát kezdett tanulni, és ennek hatására egyszer csak felbukkant az ún. „béketüntetéseken”, amelyeket a szélsőbaloldali csoportok szerveztek. Maga is alakított ilyen szervezetet, palesztin diákokkal közösen. Persze, hogy felfigyelt erre a Shabak, a belső elhárítás is, akik figyelmeztették a szerződésre, amit aláírt, és arra, hogy az új ismerősei között radikális arabok vannak, akik a PFSz nevű terrorszervezettel is kapcsolatban állnak.